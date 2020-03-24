Kamil Ahmet yaşamını yitirdi

Londra’da yaşayan, hayatını Kıbrıs, Kıbrıslılık ve emek mücadelesine adayan, Londra’daki birçok Kıbrıslı Türk örgütün üyesi 87 yaşındaki Kamil Ahmet bu sabah hayata gözlerini yumdu. Hem Londra’da, hem Kıbrıs’ın kuzeyinde tanınan ve sevilen bir sima olan Ahmet, 1933’te Çamlıköy’de doğmuştu. Kıbrıs’ta sendikal mücadelede aktif şekilde yer alan Ahmet İngiliz üslerinde çalıştıktan sonra İngiltere’ye göç etmişti. 87 yaşındaki Kamil Ahmet emek ve Kıbrıs mücadelesini İngiltere’de de sürdürüyordu.