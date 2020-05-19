Kameralar yıllardır devre dışı

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, Natura 2000 projesi kapsamında 2009 yılında ülke genelindeki 13 noktadaki yeşillik alanlara kurulan 360 derecelik görüş açısı sağlayan kamera sistemlerinin 2012 yılında devre dışı kaldığını ifade etti. Geçen onca zamana rağmen, bu kameraların tadilatına ilişkin hiçbir adım atılmadığı ortaya çıktı.

Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu Bugüne Dair programına konuk olan Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, Tuğberk Emirzade’nin paylaşımı üzerine AB Finansmanı ile hayata geçirilen, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar tüm ormanların, yangınlara karşı, uzaktan kamera ile gözetlenmesini sağlayan sistemin çalışmadığını belirtti.

Poyraz, Natura 2000 projesi kapsamında ülke genelindeki yeşillik alanlara kurulan 360 derecelik görüş açısı sağlayan kamera sistemlerinin yıllardır devre dışı olduğunu ifade etti.

Poyraz, kamera sistemlerinin 2009’da kurulduğunu, sistemi kuran firmanın Türkiye’den geldiğini ve birkaç yıl arızalarla ilgili teknik hizmet de verdiğini belirterek, garanti süresinin dolmasının ardından hizmetin durdurulduğunu dile getirdi.

Poyraz açıklamasında “2012’den sonra, 3-4 kamera kalmıştı. Şu an ise tamamen devre dışı kaldı. Yenilenmesi için çalışmalar yapıldı. Türkiye Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yardım istendi. İncelemeler yaptı, daireye verilen bilgi; bu kameralar geçerliliğini kaybetti. Yazılım tamamen eski bir yazılım ve cihazların yenilenmesi gerek! Avrupa Birliği finansmanı ile bu sistem, 1.5 milyon Euro’ya mal oldu. Fakat, bunun sürdürülebilir olması için herhangi bir çalışma yapılmadı.

Dairede personel yok. Teknik destek verebilecek bir firma bulunamadı. Türkiye’den gelip hizmet veren firma da, garanti süresi dolduktan sonra hizmet vermediği için, tekrar aktif duruma getirebilmek için, Orman Dairesi ve TC Orman Müdürlüğü çalışma yaptılar ve cihazların kullanılamayacağını bize söylediler.” dedi.