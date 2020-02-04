Pilli, Mağusa ve Girne’deki deniz limanlarına ‘termal’ kamera konulmadığını sadece sağlık personeli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüs salgınına önlem için havaalanı ve bazı geçiş noktalarında ‘termal’ kameralarla tedbirler alındığını, deniz limanlarında ise bu yönde tedbir alınmadığını açıkladı.

Pilli, Mağusa ve Girne’deki deniz limanlarına ‘termal’ kamera konulmadığını sadece sağlık personeli olduğunu söyledi.

BRT ekranında "45+" isimli programda Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüsü ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ülkede bugüne kadar Koranavirüsü bulunmadığını söyleyen Bakan Pilli, imkanlar dahilinde tedbirler alındığını dile getirdi.

Lokmacı ve Ercan Havaalanı’na ‘termal’ kamera

Ada ülkesi olduğumuz için dışarıdan gelen insanları kontrol altına almaya başladıklarını aktaran Pilli, Lokmacı Barikatı’nda ve Ercan Havaalanında termal kameralarla tedbirler alındığını aktardı.

Ercan Havaalanı’na termal kamera konulduğunu, 24 saat bekleyen sağlık personeli bulunduğunu aktaran Pilli, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği standartlarda maskeler, tulumlar ve gözlüklerin de alanda mevcut olduğunu belirtti. Pilli, “havaalanında termal kamera 38 derece üzerinde sıcaklığı olan kişiler tespit edip, sinyal veriyor. Tespit edilen kişiler olursa, hem görevli personel hem de hasta kişiye maske ve kıyafetler giydirilecek. İzolasyon odasına götürülüp ön muayene yapıldıktan sonra havaalanında bekletilen ambulans ile karantina merkezine götürülecek” dedi.

“Yolculara bilgilendirme formu dağıttık”

Ülkeye gelen havayolu şirketlerine, yolculara dağıtılması için bilgilendirme formları da dağıtıldığını belirten Pilli, “yolculara 5 sorudan oluşan sorular soruyoruz. Çin’nden gelip gelmediklerine dair ön bilgiler alıyoruz” dedi. Tek tedbirin termal kamera olmadığını söyleyen Pilli, “Son 15 günde hasta virüsün bulaştığı ülkelerden birinden geliyorsa önceden bir süzgeçten geçiyor. Biz uçakta da herhangi şüpheli bir kişi varsa, bu kişi uçaktan inmeden doldurduğu formları inceleyeceğiz ve tedbirimizi alacağız. Şimdiye kadar bir şey olmadı” ifadelerini kullandı.

“Komitenin alacağı tedbirleri uygulayacağız”

Sağlık Bakanı Pilli, dün toplanan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nden Korona virüs salgınıyla ilgili çıkacak sonuca göre de geçiş kapılarıyla ilgili tedbirlerin alınacağını dile getirdi.

“Karantina merkezi oluşturduk”

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir karantina merkezi kurduklarını söyleyen Bakan Pilli, Nöroloji ve Onkoloji bölümlerinden oluşan toplam 10 yataklı bir yoğun bakım ünitesi oluşturduklarını belirtti. Tüm hastanelerde karantina merkeze kurma imkanı bulunmadığını anlatan Pilli, virüs vakasına müdahale edebilecek enfeksiyon komitesi yanında eğitimli personelin de hazır olduğunu aktardı.

Bir enfeksiyon hastanesi yapılması düşüncesinde olduklarını söyleyen Pilli, “bu konuda bir yol haritası çizdik, bu hastaneyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Pilli, “bu ülkede artık bu tip hastalıklar çıktığı zaman ne yapacağımız bellidir ama bir alt yapı yapmamız gerekir bu tür vakalar için bir enfeksiyon hastanesi oluşturup, vakaları oraya çevirmemiz gerekir ama bizim böyle imkanımız yok. Ama bunu yapma düşüncemiz var” diyen Pilli, imkanlar dahilinde tedbirler alındığını söyledi.

“Deniz limanlarında termal kamera yok, gemi kaptanları bilgilendirilecek”

Deniz limanlarında ise termal kamera konulmadığını sadece sağlık personeli olduğunu söyleyen Pilli, şunları aktardı: “Mağusa limanında Roro isimli yolcu gemisi haftanın 5 günü geliyor. Genel kargo gemisi haftada 8 sefer yapıyor. Girne’de ise haftada 5 kere yolcu gemisi geliyor. Burada da önlemler alınacak ve gittikçe artırılacak. Şuanda limanlarda termal kamera yok ama personelimiz vardır şüpheli durumlarda müdahale ediliyor. Türkiye’de henüz bir vaka yoktur. Yolcular oradan geldiği için zaten kontrolden geçiriliyor. Tedbirler gittikçe artırılacaktır. Limanlar için Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. Uzun yolculuk olduğu için herhangi bir şüpheli yolcu varsa gemi kaptanlarınca bunun bildirilmesi istendi ki aşağı indiklerinde gerekli tedbirler alınsın”