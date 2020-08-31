Kamera kayıtları incelenecek

Hamitköy’de dün akşam meydana gelen ateş açma olayıyla ilgili gözaltına alınan M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili ifade veren Polis Memuru Süleyman Açıkada, zanlı M.A. hakkında “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı madde tasarrufu, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma ve Meskun mahalde ateş açma” suçlamaları getirildiğini aktardı.

Polis, zanlının; 30.08.2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Hamitköy’de Dr. Ziver Bodamyalı Sokak üzerinde aynı adreste M.A.’nın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğukendi adına kayıtlı marka av tüfeği ile evin girişinde daha önceden tartıştığı Lefkoşa’da oturan amcası Ü.A.’yı korkutmak için havaya iki el ateş ettiğini belirtti.

Polis, evin yanındaki boş arazi içerisinde aynı gün av tüfeği ile birlikte 2 adet 6 numara patlamış fişeklerin bulunduğunu ve emare olarak alındığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera kayıtları olduğunu söyleyen Polis Memuru Açıkada, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Cemre Günsel, 4 kişinin saldırdığı müvekkilinin, kendisini korumak ve kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını ve kimseyi yaralama niyeti olmadığını ileri sürdü.

Huzurunda şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.