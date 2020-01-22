Kamera kayıtları ele verdi

Lefkoşa'daki bir kumarhaneden telefon çalmakla suçlanan S.G.K.P. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, olguları aktardı.

Polis, zanlı S.G.K.P.’nin 15 Ocak tarihinde 03.15 - 03.25 saatleri arasında, Lefkoşa’daki bir kumarhanede bulunan Andreas Kortaris’e ait Huawei P20 marka cep telefonu ile Kıbrıs’ın güneyinde geçerli telefon şirketine ait sim kartını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının kamera kayıtlarında belirlendikten sonra dün tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 19 Şubat 2016 tarihinden itibaren ikametgâh izinsiz olduğunun altını çizdi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.