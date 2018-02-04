Kamera görüntüleri incelenecek…

Aslanköy’de önceki gece meydana gelen ve 27 yaşındaki Tolga Özkıraç’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan TIR şoförü C.P dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

TIR’ın arka ışıklarının yanıp yanmadığı tespit edilecek…

Meselenin tahkikat memuru Polis Çavuşu Sinan Çetinbaş, 2 Şubat tarihinde saat 20:00 raddelerinde Mağusa-Lefkoşa Anayolu Aslanköy mevkiinde Tolga Özkıraç’ın yönetimindeki PA 953 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu önünde ayni istikamete doğru çift şeritli olan yolun sol şeridi içerisinde seyreden zanlı C.P’nin yönetimindeki ND 632 plakalı birleştirici TIR’ın arka kısmına çarpması sonucu Özkıraç’ın ölümü ile sonuçlanan bir trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Zanlının kullanmış olduğu birleştirici TIR aracın arka ışıklarının kaza esnasında tamamen parçalandığını ifade eden Çetinbaş, kazadan önce ışıkların yanıp yanmadığının tespit edilebilmesi için kamera görüntülerinin inceleneceğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Çetinbaş, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı C.P’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Özkıraç gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı… Annesinin feryatları yürekleri parçaladı…

“Her gece içim yana yana oğlumun gelmesini bekledim”

Geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Tolga Özkıraç ise dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Özkıraç’ın cenaze töreninde ise annesinin feryatları yürekleri dağladı. Özkıraç’ın acılı annesi “Geç saatlere kadar niçin çalıştırırlardı oğlumu? Oğlumu Mağusa’ya alsınlar dedim, almadılar. Her gece içim yana yana oğlumun gelmesini bekledim” şeklinde feryat etti. Özkıraç, dün öğle namazının ardından Mağusa Kabristanlığında toprağa verildi.