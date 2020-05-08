Kamera görüntüleri ele verdi

Lefkoşa’da park halindeki araçtan hırsızlık yapmakla suçlanan U.Y. bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli ifade veren Polis Memuru Hüseyin Oran, zanlı U.Y.’nin hırsızlık yapmakla suçlandığını belirtti.

Polis, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları içerisinde, Lefkoşa'da, zanlı U.Y.’nin bir evin araba park yeri içerisinde bulunan Reşat Pilli'ye ait ML 672 plakalı araç içerisinden, 2 adet markası meçhul Powerbank'ı, 4 adet 70 cl cam şişe içerisinde zeytinyağını, 1 adet siyah renk markası meçhul çakıyı, 2 adet markası meçhul puro çakmağını, bir çift siyah renk Nike marka bot model ayakkabıyı, bir çift siyah renk Nike Air marka ayakkabıyı, Guess marka siyah renk ayakkabıyı, ML 672 plakalı aracının yedek anahtarını ve 1 adet Burberry marka siyah renk kol saatini sirkat ettiğini söyledi.

Polis Memuru Oran, kamera görüntülerinden söz konusu eşyaları U. Y.'nin sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Oran, 4 Mayıs tarihinde U.Y.’nin Lefkoşa'da tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının ML 672 plakalı aracın yedek anahtarını, Nike Bot

marka ayakkabıyı, Guess marka siyah renk ayakkabıyı ve Burberry marka siyah renk kol saatinin yerini gösterdiğini ve bahse konu eşyalar emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis Memuru Hüseyin Oran mesele ile ilgili olarak 5 Mayıs tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak soruşturma maksatları için aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, bu süre zarfında olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının incelendiğini ve zanlının konu yere defalarca girdiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak halen aranmakta olan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı, 7 günlük tutukluluk süresine itiraz ederek, çaldığı tüm emareleri polise verdiğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.