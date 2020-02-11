Kamera görüntüleri ele verdi

Lefkoşa’da kumarhanede bulduğu telefonu çalmakla suçlanan zanlı S.T., tutuklanarak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının 05-06 Şubat 2020 tarihleri 19.30-02.00 saatleri arasında güney Lefkoşa'da sakin Andreas Christofou'ya ait Huaweii marka cep telefonunu Lefkoşa Surlariçinde bulunan Saray Gazino içerisinde oyun oynadığı makine üzerinde bırakması sonucu huzurda bulunan zanlı konu cep telefonu bularak sirkat ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün polise yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının konu telefonu aldığı tespit edildiğini, 08.02.2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ayrıca telefonun da tasarrufunda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.