Kambala geldi Damjan yolda

Basketbol Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Koopspor, anlaşma sağladığı Kaspars Kambala’ya kavuştu. Letonyalı oyuncu adaya gelerek takımının çalışmalarına dahil oldu. Koopspor’un anlaşma sağladığı forvet oyuncusu Damjan Kandic ise bugün adaya gelecek.

Karadağlı 2.08’lik forvet daha önce Kıbrıs’ın güneyinde Apollon, Etha Engomi, AEK Larnaka ve APOEL gibi takımlarda görev yaptı.

Brown ay sonuna doğru adada

Koopspor’un bir diğer anlaşma sağladığı Amerikalı point guard Parrish Brown da ay sonuna doğru takıma katılacak. Brown’ın Eylül’ün 20 – 25 arasında bir tarihte adaya gelmesi bekleniyor.