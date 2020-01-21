Kalp krizi geçirdi… 6 araç birbirine girdi

Mağusa’da bugün öğle saatlerinde direksiyon başında aniden rahatsızlanan 47 yaşındaki Murat Aydar, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya sebebiyet verdi. 6 aracın karıştığı trafik kazasında sonucunda kazaya neden olan Aydar’a kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde kafa travması ve kalp krizi teşhisi konuldu. Aydar, Mağusa Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisi’nde müşaade altında tutuluyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza nasıl oldu?

Mağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında Murat AYDAR (E-47), yönetimindeki CS 803 plakalı araç ile Sulu Çember istikametine seyrettiği sırada, Telefon Dairesi önlerine geldiği zaman, direksiyon başında aniden rahatsızlanarak, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen Aydar, Anıt Çember istikametine doğru seyreden Uğur ZAFERDEMİR (E-28) yönetimindeki LD 101 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan LD 101 plakalı araç, o esnada aynı istikamette doğru seyreden Didem KUTGÜN (K-28) yönetimindeki PU 125 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye savrulan PU 125 plakalı araç cadde üzerinde Hamit Bedel Optik önlerinde park halinde bulunan RL 852 plakalı araca, RL852 plakalı araç geriye savrularak arkasında park halinde bulunan ML 473 plakalı araca, ML 473 plakalı araç ise RZ 444 plakalı araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan CS 803 plakalı araç sürücüsü Murat AYDAR (E-47), kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek kafa travması ve kalp krizi teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Fotoğraf: Serap Çakır / Sosyal Medya