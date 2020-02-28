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Kalp Damar Cerrahisi ‘kül oldu’!

Kalp Damar Cerrahisi ‘kül oldu’!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu, en yoğun servislerden biri olan Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü küle döndü.

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu, en yoğun servislerden biri olan Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü küle döndü.

Anjiyo odasında başladığı belirtilen yangının kısa sürede kapladığı servisin durumu içler acısı…

Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde görev yapan Doktor Ozan Emiroğlu da yangın sonrası yaptığı paylaşımda servisin büyük oranda hasar gördüğünü belirtti.

Emiroğlu hastalara müdahale eden servis personeline de teşekkür etti.

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Foto Oya Kutsal / Ozan Emiroğlu

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