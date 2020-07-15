Kalkınma Bankası önünde eylem
KTAMS, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün keyfi, duyarsız ve siyasi hareket ettiği gerekçesiyle Banka önünde protesto eylemi yaptı.
A+A-
KTAMS, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün keyfi, duyarsız ve siyasi hareket ettiği gerekçesiyle Banka önünde protesto eylemi yaptı. KTAMS Yönetim Kurulu üyeleri Banka önünde pankart açtı ve basına açıklamalarda bulundu.
Ayrıntılar gelecek
Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : KTAMS, Kalkınma Bankas, eylem
Önceki ve Sonraki Haberler