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Kalkınma Bankası önünde eylem

Kalkınma Bankası önünde eylem

KTAMS, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün keyfi, duyarsız ve siyasi hareket ettiği gerekçesiyle Banka önünde protesto eylemi yaptı.

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KTAMS, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün keyfi, duyarsız ve siyasi hareket ettiği gerekçesiyle Banka önünde protesto eylemi yaptı. KTAMS Yönetim Kurulu üyeleri Banka önünde pankart açtı ve basına açıklamalarda bulundu.

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