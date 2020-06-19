Kalkanlı’da köpek hırsızlığından 1 tutuklu

Kalkanlı’da Fikret Akmandor’a ait ağıldan iki küçük kangal cinsi köpekleri çalarak satan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri aranıyor.

Polis bültenine göre, Kalkanlı'da geçtiğimiz pazartesi 15.00 sıralarında Fikret Akmandor'a ait ağıldan Kangal cinsi bir buçuk aylık iki yavru köpek çalındı.

Polisin hırsızlıkla ilgili ileri soruşturmasında R.M (E-36) ve M.T’nin (E-22) köpekleri çaldıktan sonra başka bir şahsa 400 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettikleri tespit edildi.

Mesele ile ilgili olarak R.M tutuklandı, M.T ise aranıyor.

Haspolat’ta cep telefonu hırsızlığı

Öte yandan Haspolat Sanayi bölgesinde, İbrahim Kaya Uğraşoğlu’na ait park halindeki araçtan cep telefonu çalınması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 11 Haziran’da bir iş yeri önünde park halindeki araçtan cep telefonu; içerisinde takılı sim kartı ve kılıfı ile birlikte çalındı.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.B (E-34), tutuklandı.

Mağusa ve Lefkoşa’da iki evde kokain, 2 iki tutuklu

Öte yandan Mağusa’da dün İ.K’ye (E-33) ait iş yerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde olan metal yuvarlak ayna bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da ise, M.Ş’nin (E-34) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulundu.

Polis ayrıca üzerinde kokain türü uyuşturucu madde bulunan hassas tartının da emare olarak alındığını açıkladı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.