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Kalkanlı'da hırsızlık!

Kalkanlı'da hırsızlık!

Kalkanlı’da bir işyeri lojmanından, 21 Şubat’ta 10 bin 100 TL nakit para çalındı.

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Kalkanlı’da bir işyeri lojmanından, 21 Şubat’ta 10 bin 100 TL nakit para çalındı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine isminin baş harfleri M.G.(E-45) olan şahıs tutuklandı.
 

Mağusa'da 88 yaşındaki kadın evinde hayatını kaybetti

Öte yandan Mağusa’da bugün 04.00 sıralarında, Zühre İyikalpli (K-88), kalmakta olduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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