Kalkanlı'da hırsızlık!

Kalkanlı’da bir işyeri lojmanından, 21 Şubat’ta 10 bin 100 TL nakit para çalındı.



Polis’ten verilen bilgiye göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine isminin baş harfleri M.G.(E-45) olan şahıs tutuklandı.



Mağusa'da 88 yaşındaki kadın evinde hayatını kaybetti



Öte yandan Mağusa’da bugün 04.00 sıralarında, Zühre İyikalpli (K-88), kalmakta olduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.