“Kalkanlı Yaşam Evi’nde akıl hastası yok”

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi, Dr. Abidin Akbirgün, Kalkanlı Yaşam Evi’nde ‘akıl hastası’ teşhisi konulan tek bir kişinin bile olmadığını söyledi.

Akbirgün, yaşam evinde daha önce Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görerek, iyileşmiş, ailesi tarafından alınmayan ya da kimsesiz bakıma muhtaç 15-20 kişi olduğunu belirtti.

Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili tartışmalar sürerken, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi, Dr. Abidin Akbirgün yaşam evinde ‘akıl hastası’ teşhisi konulan tek bir kişinin bile olmadığını söyledi.

Akbirgün, yaşam evinde daha önce Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görerek, iyileşmiş, ailesi tarafından alınmayan ya da kimsesiz bakıma muhtaç kişilerin olduğunu belirtti.

Bu kişilerin sayısının 15 ya da 20 olduğunu ifade eden Akbirgün, şöyle konuştu:

“15-20 kişi var… Tedavi görmüş, iyileşmiş fakat ailesi tarafından alınmayan, bakıma ihtiyacı olan, akıl hastalığı iyileşen şu anda kendisine veya çevresine tehlikesi olmayan, psikolojik bulgusu olmayan ancak yaşlılığa bağlı kendine bakması yetersiz insanlar gönderdik”.

Akbirgün, Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde söz konusu hastaların Kalkanlı Yaşam Evi’ne gönderildiğini, henüz 1 yılını bile tamamlamadıklarını söyledi.

Bu kişilerin yaşlılarla birlikte kalmasında herhangi bir sorun olmadığını da aktaran Akbirgün özetle şöyle devam etti: Orada akıl hastası yoktur. Bu kişilerin, oradaki hastalarla yaşamasında da bir sıkıntı bulunmuyor. Kalkanlı Yaşam Evi’nde alzheimer, parkinson gibi yaşlılığa bağlı psikolojik semptomları olan hastalar var ama akıl hastası yoktur. Ailesinin yanında kalması, ailelerin sahip çıkması gerekiyor.

Akbirgün, doktor yetersizliği olmasına rağmen Kalkanlı Yaşam Evi’ne belirli aralıklarla Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görevli doktorların da ziyaret ederek, hastaları kontrolden geçirildiğini sözlerine ekledi.