"Kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti için mücadelemiz devam edecek"

DEV-İŞ, Devlet Hastanelerinde ücretli sağlık hizmeti verilmesini düzenleyen tüzük değişikliği ile ilgili bugün ara emrine başvurdu.

DEV-İŞ'ten konu ile ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"Bu uygulama ile kamusal sağlık hakkının gasp edildiğini, bu uygulamanın kamusal fayda ilkesi ile örtüşmediğini ve ‘özelleştirme mantığının’ kamusal sağlık kurumlarına ithal edildiğinin altını çizmek istiyoruz.

Buna göre Bakanlar Kurulu'nu ve Sağlık Bakanlığı'nı dava ederken, söz konusu ara emrini şu hususlara dayandırmaktayız, sağlıktaki yeni uyguylamanın Anayasa’nın 1.,3., 4., 5., 7, 10., ,45, 55, 110, 122., ve 152. Maddelerine aykırı veya örtüşmediğini, karar alınırken kamu yararı ve/veya kamu çıkarı etken olmamıştır ve dava konusu karar kamu yararı içermemektedir. Ayrıca davalılar işbu kararları üretirken keyfi davranmışlardır ve/veyz zümresel çıkar gözetmişleridir. Bununla birlikte Alınan kararlar ve/veya yapılan işlemler Kamu Görevlileri Yasası’nın tefsir ve 114. Maddeleri ile ilgili diğer maddelerine, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası madde 20’ye, Hastahaneleri Kontrol Yasası Madde 3’e, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Madde 40, 102’ye ve ilgili maddelerine, 13/76 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yasası’nın 24., 37. maddelerine, Sosyal Güvenlik Yasası’na ve Sosyal Sigortalar Yasası Bölüm III’teki hastalık sigortası ilkelerine, Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğünün amaç ve felsefesine, Kamu Sağlık Çalışanlarının Çalışma Saatleri Tüzüğüne ve 27/13 sayılı İyi Idare Yasasının 2, 5., ve 19. ve ilgili maddelerine ve bu yasaların özlerine aykırıdır.

Bize göre Davalılar (Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu), Anayasanın ve dava konusu kararlara bağlı yasaların açıkça yetki vermediği konularda düzenleyici işlem ve/veya tüzük yapmış ve/veya karar almıştır ve hukuka açıkça aykırı davranmışlardır.

DEV-İŞ olarak bu sürecin takipçisi olacak, kamusal sağlık hakkının ve sigortalıların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda kamusal sağlık hizmetlerinin ücretsiz, kaliteli ve nitelikli bir hale dönüşebilmesi için mücadelemize devam edeceğiz."