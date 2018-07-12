“Kaliteli bir kadro kurmalıyız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Süper Lig ekiplerinden Binatlı’da teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Gökmen Davutoğlu, YENİDÜZEN’e bu sezonki hedeflerini anlattı. İdeal bir kadro kurmak için çalıştıklarını aktaran deneyimli teknik adam, ligi ilk 8 takım içerisinde bitirmek istediklerinin altını çizdi.

Davutoğlu: “Yoğun mesai harcıyoruz”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, geçen sezon birçok oyuncunun kiralık olduğunu hatırlatarak söz konusu oyuncuların bu sezon takımlarına dönmesiyle takıma önemli takviyeler yapmaları gerektiğini söyledi. Savunmanın merkezi, savunmanın solu, orta saha ve hücum hattı gibi birçok yere ihtiyaçları olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, göreve başladıkları hafta başından bu yana bu konuda yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi.

“Hedefimiz ilk 8 takım içerisinde yer almak”

Bu sezonki hedefleri konusuna da değinen tecrübeli teknik adam, şu anda ideal bir kadro kurmak için yoğun çaba harcadıklarını aktararak, bu yılki hedefin ilk 8 takım içerisinde yer almak olduğunu ifade etti. İyi ve kaliteli oyuncular kadrolarına katmak istediklerinin altını çizen Davutoğlu, ancak kaliteli bir kadroyla hedeflerine ulaşabileceklerine dikkat çekti.

“Yabancıların durumu net değil…”

Geçtiğimiz sezon Binatlı’da forma giyen ve sezon içerisinde dikkat çeken yabancı oyuncular hakkında da konuşan Gökmen Davutoğlu, yabancı oyuncular konusunda durumun net olmadığını söyledi. Davutoğlu; “Oyuncularımız şu anda yurt dışında bazı profesyonel takımlarda deneniyor. Bu süreç tamamlandığı zaman hem oyuncular, hem de kendilerini deneyen kulüpler kararlarını verecek. Biz de verilecek olan kararlara göre hareket edeceğiz. Gelmek isterlerse kapımız her zaman açıktır. Karar mekanizması biz olmadığımızdan dolayı bu konuda şu an için yapacak bir şey bulunmuyor. Süreç içerisinde bu konu açıklığa kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

“Açılışımız önümüzdeki günlerde”

Binatlı teknik patronu Davutoğlu, sarı yeşilli ekibin yeni sezon çalışmalarına 20 Temmuz’da başlayacağını dile getirdi. Yurt dışından verilen bir takım siparişlerin olduğunu belirten Gökmen Davutoğlu, bu siparişlerin gecikmesi durumunda ise açılışın 23 Temmuz’a aksayabileceğini ifade etti.