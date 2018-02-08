“Kalipso yatağında doğal gaz bulundu”

Kıbrıs Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, bugün öğle saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs’ın güneyindeki Münhasır Ekonomik Bölgesinde, altıncı parselde yer alan “Kalipso” yatağında doğal gaz bulunduğunu açıkladı.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Lakkotripis açıklamasında, “Kalipso” yatağında ENI/Total şirketler ortaklığı tarafından gerçekleştirilen sondajın sonuçlarının, söz konusu yatakta doğal gazın varlığını doğruladığını belirtti.

Lakkotripis, doğal gazın miktarı için şu anda kesin bir şey söylenemeyeceğini, bunun için daha ileri tetkik ve incelemenin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.