“Kalıcı bir çözümü arzuluyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, nüfusça fazla olanın az olanı hakimiyeti altına almayacağı, varlığına saygı duyacağı, siyasi eşitlik ve Türkiye’nin garantisinin de olacağı kalıcı ve yaşayabilir bir çözümü arzuladıklarını ifade etti.

Meclis Başkanı Siber, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin kuruluşunun 43. yıldönümü kapsamında üyelere yönelik Lefkoşa Merit Otelde düzenlenen yemeğe katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Siber, konuşmasında, geçmişte yaşanan acıların toplum belleğinde taze olarak yerini koruduğunu bildiklerini belirterek, arzularının günümüzde ve gelecekte böyle acıların yaşanmaması olduğunu söyledi.

“Hiç bir eşin, eşini kaybetmemesi ve hiç bir çocuğun öksüz kalmaması ve kayıp acısı yaşanmamasını” dileyen Siber, bu dileği sadece ülke için değil bütün dünya için dilediklerini belirtti.

Özellikle son zamanlarda terörün Türkiye’de yaşattığı acının tüm insanlığın içine işlediğine vurgu yapan Siber, bu acıların son bulması ve bütün dünya ülkelerinin terör konusunda birlik içerisinde hareket etmesinin önemine değindi.

“İnsanın en önemli hakkı, yaşama hakkıdır. Yaşama hakkının insanın elinden acımasızca, zorla alınması insanlıkla bağdaşmaz” diyen Siber, masum insanları yok etmenin insanlık ile bir ilgisi olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türkünün adada her zaman çözümü arzu ettiğini, barış içerisinde yaşamayı istediğini dile getiren Siber şöyle devam etti:

“Biz her zaman bu adada ‘İki topluma da yer var” dedik. Bizler Rum toplumun varlığına her zaman saygı duyuyoruz. Bizim varlığımıza da saygı duyulmasını ve bu adada barış içerisinde yaşamayı arzuluyoruz. Bu yüzden çözüm çabalarına hep destek olduk.”

Sürdürülen görüşmelerin Cenevre’de yeni bir boyut kazandığına dikkati çeken Siber, arzularının iki toplumun barış içerisinde yaşayabileceği, nüfusca fazla olanın az olanı hakimiyeti altına almayacağı, varlığına saygı duyacağı, siyasi eşitlik ve Türkiye’nin garantisinde bir çözümü arzuladıklarını ifade etti.

Siber, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu yöndeki çabalarımız devam ediyor. Kıbrıs sorunu Uluslararası bir sorun. Tek başına bizim irademizle çözülecek bir sorun değil.Bu parametrelere saygı duyulursa bilinmeli ki bizim çözüm irademiz yüksektir.Yaşanan bu acıların bir daha yaşanmaması en büyük arzumuzudur.Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”