CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı: “Kalıcı barışa ihtiyacımız var”

1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı yayımlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, adada, bölgemizde ve dünyada kalıcı barışa ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Erhürmen, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un liderlerle görüştüğünü belirterek, bu görüşmelerde ‘sonuç odaklı’ ve ‘ucu açık olmayan’ bir müzakere sürecinin yol haritası olarak belirlenmesi temennisinde bulundu.

Erhürman sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“1 Eylül Dünya Barış Günü… Sayın Lute adamızda; liderlerle görüşüyor. Dileğimiz, bu görüşmelerde, federasyonun temel parametrelerinden biri olan siyasi eşitliğin tartışma konusu olmaktan tamamen çıkarıldığı, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin yol haritasının belirlenmesi. Günü kurtarmaya yönelik dar görüşlü taktiklerle zaman kazanacağım derken bugünkü ve gelecek kuşakların çok değerli zamanlarından çalmaya değil, adamızda, bölgemizde ve dünyada kalıcı barışa, gençlerimizin geleceklerini belirlerken önlerini görebilmesine ihtiyacımız var. Yüzlerimizden gülüşlerimizi hiç eksik etmeden, herkesi kucaklayarak, umutla ve akılla, barış için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz…”