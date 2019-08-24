Fehime ALASYA

Kamuoyunda kimi zaman Sayıştay raporlarına yansıyan, kimi zaman da Yüksek Yönetim Denetçisi çalışmasıyla ortaya konan birçok ‘yolsuzluk’ dosyasında soruşturma veya yargı süreci devam ederken, yenileri de gelmeye devam ediyor.

Son dönemde basına yansıyan, ‘yolsuzluk /usulsüzlük’ dosyalarından; Şeker Sigorta’da ‘usulsüz ödeme’, ‘olmayan turiste’ teşvik, orman arazilerinin kiralanması, Piyangolar Birimi’ndeki yolsuzluk, Telekomünikasyon Dairesi’ndeki ‘sirkat’, öte yandan Ercan Havaalanı sözleşmesi ile ilgili devleti zarara uğrattığı belirlenen eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst’e yönelik başlatılan yasal süreç hala işliyor.

Bunların yanında Haziran ayında KIB-TEK’te ortaya çıkan ve 600 bin TL’ye ulaşacağı ön görülen ‘sirkat’ olayı ve Hüseyin Özgürgün hakkında polise sunulan 43 dosya daha eklendi.

Bazı dosyalarda süreç ilerlerken, bazı dosyaların ise halen soruşturmalarının sürdüğü görüldü.

Sürecin uzamasına neden olan ve ileri işleme gidilemeyen dosyaların ise Polis teşkilatında olduğu gözlemlendi.

Kamuda geçen ‘yolsuzluk’/’usulsüzlük’ olaylarındaki isimler, toplum nezdinde tanınan siyasiler veya kurum/kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinden oluşuyor.

Meydana gelen yolsuzlukların, kimi zaman Ombudsman veya Sayıştay raporlarına yansıdığı kimi zaman ise ihbar neticesinde tespit edildiği de dikkat çeken diğer bilgiler arasında yer aldı.

DOSYA DOSYA ‘YOLSUZLUKLAR’: KIB-TEK’te 600 bin TL’yi bulacağı tahmin edilen yolsuzluk yargıda

Şeker Sigorta’da ‘usulsüz ödeme’ dosyaları Başsavcılıkta

‘Olmayan turiste’ teşvik: TC Büyükelçi yetkilileri incelemesinde

Orman arazilerinin kiralanması: Komitedeki soruşturma derinleştirildi

Piyangolar Birimi’ndeki yolsuzluk ‘sürüncemede’

Telekomünikasyon Dairesi’ndeki ‘sirkat’ soruşturması hala yargıda

Dürüst ve Ertuğruloğlu soruşturması hala sürüyor. / Özgürgün dosyası meclis komitesinde

Neler yaşanmıştı…

Hatırlanacağı üzere; toplumda sıklıkla tartışılan Başsavcılığın, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün mal bildirimine ilişkin ‘gerçeğe aykırılık’ tespiti ve akabinde “43 ayrı davadan” itham edildiği “haksız mal edinme” suçlamaları ortaya çıktı. Süreçte; Özgürgün’ün dokunulmazlığının kalkması durumunda yargı süreci başlayacak. Meclis’te Özgürgün için kurulan özel komitenin başkan ve başkan vekilinin belirlenmesiyle, 19 ağustosta çalışmalara başlaması bekleniyor.

Şu sıralar yargı süreci devam eden, Mağusa KIB TEK’te müşteriler tarafından yatırılan 26 bin 55 TL’nin 5 bin 90 TL sini bankaya yatırmayarak çaldıkları iddia edilen iki çalışan tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, rakamın 600 bin TL’yi bulacağı tahminleri yürütülmüştü.

Şeker Sigorta’da ortaya konan geçmiş döneme ait “usulsüz ödeme” iddialarının yer aldığı 2 raporun ardından polis soruşturması Şubat ayının ilk günlerinde resmen başlamıştı. Bu doğrultuda, Polis’in tüm dosyaları Başsavcılığa göndereceği öğrenildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi tarafından ortaya konan, ‘gelmeyen turist’ için yapılan teşvik ödemeleri

ile ilgili rapor, yakın zamanda Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündemine gideceği belirtilirken, konunun aynı zamanda TC Büyükelçi yetkilileri tarafından da incelendiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in oğlu Mustafa Evren ayrıca medya kurumu sahibi Polat Alper’e “tarımsal araziler”in kiralandığına ilişkin raporun da Meclis komitesinde olduğu öğrenildi. Komitedeki soruşturma derinleştirildi.

Dürüst ve Ertuğruloğlu soruşturmasında Polis Basın Subaylığı her iki isimle ilgili soruşturmanın hala devam ettiğini açıkladı.

Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi’ndeki ‘yolsuzluk’ soruşturması üç yıldır poliste ‘delillendirme’ aşamasında iken, yargıya da taşınan, Sayıştay raporunda da yer alan Telekomünikasyon Dairesi’ndeki yolsuzluk ile ilgili yargı süreci de hala devam ediyor. Zanlı hakkındaki karar, henüz açıklanmadı.

Soruşturmalar ne aşamada?

KIB-TEK’te 600 bin TL’yi bulacağı tahmin edilen yolsuzluk yargıda

Haziran’ın son haftası ortaya çıkan olayda, Mağusa KIB TEK’te müşteriler tarafından yatırılan 26 bin 55 TL’nin 5 bin 90 TL sini 2017 yılı Ağustos ayında bankaya yatırmayarak çaldıkları iddia edilen D.G. ve T.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Yargı süreci devam ederken mahkemede teminatla serbest kalan iki isim, aynı hafta Lefkoşa Bölge Amirliği’nde işe başlamış, tepkiler üzerine de ödenekle görevden uzaklaştırmaları kararı alınmıştı.

Bu süreçte, Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, geriye dönük araştırmaların devam ettiğini belirterek, miktarın net olarak belirlenmediğini ancak rakamın 600 bin TL’yi bulacağının tahmin edildiğini de ifade etmişti.

Özgürgün dosyası: Gözler özel komitede

Başsavcılığın, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren 2 belge Meclis Başkanlığı’na sunulmasının yanı sıra bu süreçte yeni dosyalar da ortaya çıktı.

Başsavcılık raporuna göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansıdı.

Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 Milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin ve 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiği” iddia ediliyor. Rapora göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla paylaşıldı.

28 Ocak Pazartesi günü, Meclis’e gönderilen ve mal bildirimindeki ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren belgede, Başsavcılığın Özgürgün ile ilgili olarak hazırlanan polis dosyasına ilişkin tezkeresi yer alıyordu.

Başsavcılık tarafından Meclis Başkanlığı’na iletilen rapor, ilk etapta Meclis Danışma Kurulu’nun gündemine getirildi. Özgürgün’ün dokunulmazlığının kalkması durumunda yargı süreci başlayacak.

Hatırlanacağı üzere; Meclis’te Özgürgün için kurulan özel komitenin başkan ve başkan vekilinin belirlenmesiyle, 19 Ağustos'ta çalışmalara başlaması bekleniyor. Buna karşın iktidarın hala daha komite başkanı belirleyemediği, çalışmaların başlamadığı görülüyor. Komitenin çalışır duruma getirilmesi bekleniyor.



Şeker Sigorta’da ‘usulsüz ödeme’ dosyaları Başsavcılıkta

Şeker Sigorta’da yeni Yönetim Kurulu tarafından ortaya konan geçmiş döneme ait “usulsüz ödeme” iddialarının yer aldığı 2 raporun ardından polis soruşturması Şubat ayının ilk günlerinde resmen başlamıştı. Bu doğrultuda, Polis’in bugün itibariyle tüm dosyaları Başsavcılığa göndereceği öğrenildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri haftalarda Şeker Sigorta’ya giderek, bulguları ortaya koyan resmi evrakları almıştı.

Şubat ayının ilk günlerinde yapılan şikayet sonrasında harekete geçen polis, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Bu doğrultuda, Polis’in bugün itibariyle tüm dosyaları Başsavcılığa göndereceği öğrenildi. Başsavcılıkta dosyalar incelendikten sonra hangisinin suç teşkil ettiği, hangisinin hukuk davası teşkil ettiğinin elememesinin yapılacağı ve konunun yeniden Polisin gündemine sunulacağı kayıtlara geçti.

‘Olmayan turiste’ teşvik: TC Büyükelçi yetkilileri incelemesinde

Yüksek Yönetim Denetçisi tarafından ortaya konan, ‘gelmeyen turist’ için yapılan teşvik ödemeleri

ile ilgili rapor, yakın zamanda Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündemine gidecek…

Emine Dizdarlı tarafından hazırlanan rapor, ilk etapta komitede görüşülecek. İdareye bağlı taraflar dinlenecek, yapılacak görüşmelerin ardından konu Genel Kurul’a sevk edilmesi bekleniyor.

Genel Kurul’da raporla ilgili atılacak adımlara göre karar verilecek.

Komitede çıkacak karara göre polise taşınıp, taşımayacağına dair karar verilecek. Dizdarlı’dan edinilen bilgide bu konunun TC Büyükelçi yetkilileri tarafından da incelendiği öğrenildi.

Orman arazilerinin kiralanması: Komitedeki soruşturma derinleştirildi

Öte yandan yine Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), UBP-DP Azınlık Hükümeti döneminde, dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in oğlu Mustafa Evren ayrıca medya kurumu sahibi Polat Alper’e “tarımsal araziler”in kiralandığına ilişkin raporun da Meclis komitesinde olduğu öğrenildi.

Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündeminde olan konu üzerine birçok toplantı düzenlendiği, bazı alanda eksikliklere rastlandığı, ilgili tüm dairelerin görüşlerinin alındığı öğrenildi. Bu bağlamda en büyük eksikliğin mevzuatta olduğu öğrenildi.

Rapor, hala Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündeminde, yapılacak görüşmelerin ardından Genel Kurul’da konuşulması bekleniyor.

Piyangolar Birimi’ndeki yolsuzluk ‘sürüncemede’

Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi’ndeki ‘yolsuzluk’ soruşturması üç yıldır poliste ‘delillendirme’ aşamasında.

2010 ila 2015 yıllarını kapsayan, ‘kazı kazan ve amortilerle’ ilgili devam eden soruşturma dosyalarının Başsavcılık’tan Polis’e gönderildiği öğrenildi.

Amortilerle ilgili dosyanın ise üç yıldır hala Mali Polisin ‘delillendirme’ aşamasında olduğu da elde edilen yeni bilgiler arasında…

Telekomünikasyon Dairesi’ndeki ‘sirkat’ soruşturması hala yargıda

Yargıya da taşınan, Sayıştay raporunda da yer alan Telekomünikasyon Dairesi’ndeki yolsuzluk ile ilgili yargı süreci hala devam ediyor.

Banka Tahsilat Birimi’nde görevli personel M.G, 57 bin 954 TL’den sorumlu tutulmuş, “kamu görevlisi tarafından sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmış, teminatla serbest kalmıştı.

Zanlı hakkındaki karar, henüz açıklanmadı, yargı süreci hala devam ediyor.

Dürüst ve Ertuğruloğlu soruşturması sürüyor

Öte yandan Ercan Havaalanı sözleşmesi ile ilgili devleti zarara uğrattığı belirlenen eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst’e yönelik yasal süreç halen devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı her iki isimle ilgili soruşturmanın hala devam ettiğini açıkladı.