Kalecik- Tuzluca kavşağında iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kalecik- Tuzluca dörtyol kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Polis, Kenan Yel isimli araç sürücüsünün 121 promil alkollü içki etkisi altında olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 19.00 sıralarında, Karpaz - İskele Anayolu üzerinde, Kenan Yel (E-34), 121 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EV 576 plakalı araç ile Iskele istikametıne doğru seyrettiği sırada Tuzluca - Kalecik dört yol kavşağına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa Kalecik köyüne dönüşe geçen Raşit Korkmaz (E-21) yönetimindeki GN 833 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GN 833 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emre Korkmaz (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.