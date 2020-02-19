Kale Bet sitesi çalışanı tanık kürsüsünde

Savcılığın dördüncü tanığı, hem Akacan Holding Ltd’de ön muhasebede, hem de Kale Bet isimli bahis sitesinde çalışan S.Ş, “Şirket bünyesinde bet ofisi olduğunu öğrendim. Bet ofisinde de D. Hanım’ın sorumlu olduğunu öğrendim. Yanına gidip ikinci bir işe ihtiyacım olduğunu söyledim… Onayını verdiler” dedi…

Devrim DEMİR

Girne'deki yasa dışı sanal bahis (bet) davası, dün savcılığın iki yeni tanığı dinlemesi ile devam etti. Tanıklardan biri Akacan Holding’e su siparişi götürüp fatura kesen şirketi direktörü, bir diğer ise Akacan Holding’de ön muhasebe ve Kale Bet çalışanıydı.

Kale bet çalışanı S.Ş, Akacan Holding’te ön muhasebede çalışırken, ikinci işe ihtiyacı olduğu içini, ‘şirket bünyesindeki bet ofiste de’ çalışmaya başladığını ifade etti.

Çalışan S.Ş, “Ödemeleri zarf içinde alıyordum. Ben takma isim kullanmadım ama patronum A.D’nin ‘Mayla’ ismini kullandığını duymuştum. İş Bankası ve Ziraat Bankası’ndan toplamda çektiğim 1 Milyon 600 TL parayı D.V ve A.D’ye teslim ediyordum” dedi.

İş insanı Bulut Akacan ile beraber, sanıklar O.E., N.Ş., N.C.E., B.Ç., İ.Ö.,E.H.A., E.Ç., B.A., A.D., D.V., ve H.Y.G., dün yargı huzurundaydı.

Yargıç Meltem Dündar, davayı görüşülmek üzere yarına erteledi, Akacan’ın tutukluluğunun devamına, 11 sanığın ise teminatla serbest kalmalarına emir verdi.

Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Senem Palabıyık Karayel ve sanık avukatları mahkemede hazır bulundu.

Tanık sayısı 4 oldu

Mali Şube ekiplerinin Girne’de Ağustos ayında düzenlediği ‘Sanal bahis’ operasyonunda tutuklanan 12 kişi hakkındaki duruşma dün Girne Ceza Mahkemesinde devam etti.

Duruşma Başsavcılığın yeni tanıkları ile devam etti. ‘sanal bahis’ davasında tanık sayısı 4’e yükseldi.

“Faturaları polise teslim ettim”

Başsavcılığın üçüncü tanığı S.P, Akacan Holding Ltd’den su siparişlerini internet üzerinden aldıklarını ve faturaları MDA olarak kestiklerini anlattı.

S.P, “Sipariş için internet üzerinden aranıyorduk. Parayı peşin aldığımız için faturayı hiç imzalatmadık. Akacan Ltd’e götürdüğümüz siparişlerin faturalarını MDA ismine kesiyorduk. Soruşturma başlatılınca tüm faturaları polise teslim ettim.”

“Maaşım yetersiz olduğu için ikinci bir işe başladım”

Savcılığın dördüncü tanığı Akacan Holding Ltd’de hem ön muhasebe işi yapan, hem de Kale Bet isimli bahis sitesinde çalışan S.Ş oldu.

Tanık S.Ş, 2017 yılında Akacan Holding Ltd’de ön muhasebe işi yaptığını, evlilik aşamasında olduğu için ve maaş yetersizliği nedeniyle ek iş arayışında olduğunu anlattı.

S.Ş, “Çalıştığım konağın karşısında bulunan çardakta sürekli bir hareketlilik vardı ama ne olduğunu bilmiyordum. Müdürüm Dürem ve Ayla Hanım’dı. Şirket bünyesinde bet ofisi olduğunu öğrendim. Bet ofisinden de Dürem Hanım’ın sorumlu olduğunu öğrendim. Yanına gidip ikinci bir işe ihtiyacım olduğunu söyledim, bana bir iki gün içinde sana dönüş yaparız dediler. Üç gün sonra bana olumlu dönüş yaparak ek işi olarak bu işi yapabileceğim onayını verdiler” dedi.

“Maaşım 3 bin 250, betten aldığım 3 bin 500 TL “

Kale Bet bünyesinde canlı destek olarak işe başladığını anlatan S.Ş, müşterilerin istek ve şikayetlerini değerlendirdiğini söyleyerek sitede spor faaliyetlerinin yapıldığını, bu sitenin yasa dışı olduğunun bilincinde olduğunu söyledi.

Tanık S.Ş, üç vardiya şeklinde çalıştıklarını, ön muhasebe işinin sabah 8.30 akşam 17.30 olduğunu, daha sonra bet bölümüne geçerek işe devam ettiğini kaydetti.

Normal maaşının 3 bin 250 TL, Kale Bet’te aldığı maaşın ise 3 bin 500 TL olduğunu ifade eden S.Ş, “Kale Bet’te çalıştığım sürede takma isim kullanmadım ama Ayla Döşemeciler’in ‘Mayla’ ismini kullandığını duydum. Çalışanlar Skype programı üzerinden haberleşiyordu” dedi.

“Bet bölümünü bırakınca diğer işimde beni istemediler”

Savcı Senem Palabıyık Karayel’in sorularını yanıtlayan dördüncü tanık Kale Bet çalışanı S.Ş, 2 ay Kale Bet’te çalıştığını daha sonra çalışmak istemediğini bildirdiğini kaydetti.

S.Ş, “Kale Bet’i bıraktıktan sonra tavırları ve hareketleri ile benim ön muhasebede çalışmamı istemediklerini anladım ve Akacan Holding’ten ayrıldım. Sistem yasal değildi, Kale Bet’in Akacan Holding bünyesinde olduğunu biliyordum bu Holding direktörü ise Bulut Akacan’dı. Takma isimleri kullanmalarının amacı ise kişilerin deşifre olmamasıydı. Ödemelerimizi zarf içinde, ismini hatırlamadığım birinden alıyordum, Kale Bet sorumlusu Dürem Varoğlu ve Ayla Döşemeciler’di.”

“1 Milyon 600 Bin TL’ye kadar para çektim”

Savcı Senem Palabıyık Karayel’in MDA isimli şirketin kime ait olduğu sorusunu yanıtlayan tanık S.Ş, MDA isimli şirketin Akacan Holding bünyesinde olduğunu ve bu şirket altında para çekilişlerinin gerçekleştiğini kaydetti.

Kendisine verilen yetki ile Karaoğlanoğlu Şubesi İş Bankası ve Lefkoşa Ziraat Bankası’ndan çok yüklü miktarda paralar çektiğini ifade eden S.Ş, “Her çekilişte 50-250 bin TL, toplamda 1 Milyon 600 bin TL para çekilişi yaptım. Bu para MDA Şirketi kağıt üzerinde Okan Erdoğan’a ait olsa da, çektiğim paraları Okan Erdoğan’a hiç teslim etmedim. MDA Şirketi de Akacan Holding bünyesindeydi ve ben paraları Dürem ve Ayla Hanıma teslim ediyordum. Kale Bet’in çalışma alanı ofis olsa da, birçok çalışan bu işi evlerinden yapıyordu. 4-5 günde bir para çekilişleri yapılıyordu. Kale Bet yasal olarak çalışmıyordu” dedi.

“Müşterilerimizin yüzde 99’u Türkiye’den”

Savcılığın ardından avukatların sorularını da yanıtlayan tanık S.Ş, sorgulamasında, müşterilerinin yüzde 99’nun Türkiye’den olduğunu Kıbrıslıları oynatmadıklarını, bu yönde talimat olduğunu söyledi.

Duruşma yeni tanıklarla yarın devam edecek

Savcılık yeni tanıklarını mahkemeye çağırmak için süre talebinde bulundu. Yargıç Meltem Dündar, yeni tanıkların dinletilmesi için davayı 20 Şubat saat 11.30’a tehir ederek, oturumu kapattı.