“Kaldırımda bulduğu pırlanta bileziği sirkat etti”

Lefkoşa’da hırsızlık meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı E.P. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara, zanlının 3 Temmuz’da saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Hangover Bar’ın önünde kaldırım üzerinde bulduğu pırlanta bileziği sirkat ettiğini kaydetti. Bileziğin Lefkoşa’da sakin Chidozie Stanley Okwonna’ya ait olduğunun tespit edildiğini ifade eden polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)