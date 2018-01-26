“Kaldığımız yerden devam edeceğiz”

Hüseyin KIRAL

İlk devreyi 24 puanla liderin altı puan gerisinde altıncı sırada tamamlayan Gençler Birliği devrenin tamamlanması sonrasında yaşadığı maddi sıkıntı nedeni ile 6 futbolcusunun takımdan ayrılmasına göz yumarken, yeni teknik adam Serhat Ertürk ile kaldığı yerden devam etmek düşüncesinde. Tecrübeli oyuncu Ertan Bulut’un Cihangir’e, genç yıldız oyuncularından Şenol Şöför ile Mehmet Erol’u Binatlı’ya, Arif Uysal ile birlikte yabancı futbolcusu Malik’i Mağusa Türk Gücü’ne ve Sercan Çoban’ı da Küçük Kaymaklı’ya veren Gençler Birliği, bu oyuncularının yerlerini yaptığı diğer transferlerle doldurmaya çalışacak. Geçtiğimiz sezon takımda forma giyen yabancı oyuncu Saddam Hussain’i yeniden kadroya dahil eden G.Birliği, daha önce Süper Lig tecrübesi bulunan Hamitköy futbolcusu Hasan Sarıoğlu ve Ömer Albayrak’ın yanı sıra kadroyu zenginleştirme adına K.Kaymaklı’dan Mustafa Koyuncu ile Boran Esen ve bonservisi elinde bulunan Mehmet Bebek’i kadroya dahil ederken A2 takımından da üç oyuncu A takımına takviye aldı.

Ertürk: “Neler başarabileceğimizi göreceğiz”

Pazar günü Yalova takımının cezası nedeni ile Girne’de oynanacak olan karşılaşma için açıklama yapan Gençler Birliği Teknik Direktörü Serhat Ertük, “Bu dakikadan sonra elimizde ki kadroyu en iyi şekilde değerlendirip, Yalova karşısında ortaya koyacağımız oyun ile ligde geride kalan haftalarda neler başarabileceğimizi göreceğiz” dedi.

“Bizim olduğu kadar bu maç Yalova için de önemli”

Serhat Ertürk, Yalova maçının kendileri kadar Yalova takımı içinde çok büyük önem taşıyan bir karşılaşma olduğunu belirtti. Her iki takımın da yenilenmiş kadroları ile ikinci devre mücadele edeceklerinin altını çizen G.Birliği Teknik Direktörü Serhat Ertürk, “İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimize inanıyorum, oyuncularıma güvenim tamdır ve Yalova’yı mağlup ederek İskele’ye üç puanla dönüp önümüze bakmak istiyorum” dedi. Ertürk, bir aksilik yaşanmadığı takdire de önümüzdeki hafta yenilenmiş, ışıklandırılmış Cumhuriyet Stadı’nda Yenicami ile bir ilk gece maçına çıkacaklarını, bu nedenle Yalova maçını kazanıp, Yenicami maçına iyice hazırlanmak istediklerini sözlerine ekledi.



