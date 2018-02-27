“Kalbinde ritim bozukluğu varmış”

Alayköy’de faaliyet gösteren Hanedan Gece Kulübü’ndeki ‘şüpheli’ ölümün ardından geceyi Volha Viarbouskaya ile geçiren kişi 2 gün sonra tespit edildi, olay sonrası işletmeci Yılmaz Taşkın, YENİDÜZEN’e konuştu: Zaten kendisinde de kalp ritim bozukluğu varmış, otopside de çıktı

Ayşe GÜLER

Alayköy’de faaliyet gösteren Hanedan isimli gece kulübünde ‘şüpheli’ şekilde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya’nın ölümünün ardından geceyi birlikte geçirdiği kişi dün polis tarafından tespit edildi, olay sonrası işletmeci Yılmaz Taşkın, YENİDÜZEN’e konuştu.

Taşkın, Viarbouskaya’nın olay günü aniden fenalaştığını savundu, otopsi raporunda da ‘kalp ritim bozukluğu’ tespiti yapıldığını da iddia etti.

Viarboskaya’ya yapılan otopside kesin ölüm nedeni belirlenemeyerek, kan ve doku örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği açıklanmasına rağmen, Taşkın’ın yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

“Acımız büyük. Bizi anlayın. Şu anda cenaze işlemleri ile uğraşıyoruz” diyen Taşkın, “Yaşanan bir şey yok. Aniden fenalaştı. Zaten kendisinde de kalp ritim bozukluğu varmış, otopside de çıktı” demekle yetindi.

TAŞKIN: OTOPSİDE RİTİM BOZUKLUĞU ÇIKMIŞ… Taşkın, Viarbouskaya’nın olay günü aniden fenalaştığını savundu, otopsi raporunda da ‘kalp ritim bozukluğu’ tespiti yapıldığını iddia etti. “Yaşanan bir şey yok. Aniden fenalaştı. Zaten kendisinde de kalp ritim bozukluğu varmış, otopside de çıktı” diyen Taşkın, Viarbouskaya’nın cenaze işlemleri ile uğraştığını da sözlerine ekledi.

‘Uyuya kaldı’ diyerek ayrılmıştı, 2 gün sonra tespit edildi…

Ölümü ile akıllarda soru işaretleri bırakan 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

Geceyi Viarbouskaya ile birlikte geçiren, ‘uyuya kaldığını’ söyleyerek de gece kulübünden ayrılan kişi 2 gün sonra dün tespit edildi.

Kamera görüntülerinde olmasına rağmen kimliği tespit edilemeyen kişi, dün polise giderek olayla ilgili ifade verdi.

Söz konusu kişiyle ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmadığı da öğrenildi.

Cenaze ülkesine gönderilecek

Öte yandan kesin ölüm nedeni yapılan otopside belirlenemeyen, kan ve doku örnekleri Türkiye’ye gönderilecek olan Viarbouskaya’nın cenazesi ile ilgili de işlemler yapılıyor.

Viarbouskaya’nın cenazesinin yasal prosedür gereği işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesi olan Belarus’a gönderileceği öğrenildi.

Daha önce Girne’de gece kulübünde çalışmıştı…

Elde edilen bilgiye göre Viarbouskaya, daha önce 6 ay Girne’deki bir gece kulübünde çalışmıştı.

6 ayın ardından ülkesine döndüğü, ardından adaya yeniden geldiği öğrenildi.

Viarbouskaya’nın hayatını kaybetmeden 5 gün önce Hanedan isimli gece kulübünde işe başladığı da kaydedildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEMİŞTİ… Viarboskaya’ya yapılan otopside kesin ölüm nedeni belirlenemeyerek, kan ve doku örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği açıklanmasına rağmen, Taşkın’ın yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

Doku ve kan örnekleri İstanbul’a gönderiliyor

Bilindiği üzere Polis Basın Subaylığı, Viarbouskaya’ya önceki sabah Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde otopsi yapıldığını, kan ve doku örneklerinin alındığı, yapılacak tetkikler sonucu kesin ölüm nedeninin belirleneceği açıklamıştı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti.



“Darp, kesici alet yaralanmasına yönelik iz yok…”

Hatırlanacağı üzere Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz ise önceki sabah Viarbouskaya’ya Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yaptığını ancak kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini kaydetmişti.

Viarbouskaya’nın ölümüne ilişkin raporu dün tamamladığını ifade eden Deniz, alınan kan ve doku örneklerinin bu hafta içerisinde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini açıklamıştı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Deniz, Viarbouskaya’nun vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlamadığını, kesici/delici alet veya ateşli silah yarasının bulunmadığını açıklamıştı.

“Viarbouska’nın ölümüne ilişkin net bir teşhis koyamadım. İstanbul’dan gelecek rapor, ölüm nedenini belirleyecek” diyen Deniz, kanda uyuşturucu olup olmadığına yönelik, patolojik tetkikler dahil, her türlü tetkikin yapılacağını sözlerine eklemişti.