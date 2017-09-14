Fehime ALASYA

Kalavaç köyü ve Alevkayası arasında Kara Yolları Dairesi tarafından yapılan yol çalışmaları esnasında, yol ortasında açılan delik, önce Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı’yı ardından diğer yetkilileri harekete geçirdi.

Muhtar Meraklı dün polis tarafından koruma altına alındığını belirttiği yerde, bu sabah da Eski Eserler Dairesi’nden görevli ekiplerin kazı çalışmalarına başlayacağını belirtti.

Olay yerine giden YENİDÜZEN, bölge muhtarı Ömer Meraklı’dan bilgi aldı.

Yaklaşık üç metre civarında derinliğinde, otuz santim genişliğinde olan bu delikten neler çıkacağı merak konusu olurken, yakınlarında bulunan mağara ile de ilişkili bir uzantı olabileceği tahminleri yürütülüyor.

Bugün kazılacak…

Tarihi eser olabileceği tahminiyle çalışmalara kapatılan yolda, bugün kazı çalışmalarının başlayacağı belirtildi.

Yol çalışması sırasında, toprak yolun silindir tarafından sıkıştırıldığı sırada, silindirin basıncından dolayı açıldığı tahmin edilen deliğin içerisinde tarihi eser veya kalıntılarının bulunduğu öngörülüyor.

Bölgeni arkeolojik açıdan zengin bir dokuya sahip olduğunun altını çizen Muhtar Ömer Meraklı, hemen gereken birimleri harekete geçirdiğini ifade etti.

Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı;

“Yakınında mağara olduğu için bunun da muhtemelen oraya bağlantısı olduğu düşünülüyor”

Kalavaç köyü ve Alevkayası arasında Kara Yolları Dairesi tarafından yapılan yol çalışmaları esnasında, yol ortasında açılan bir kara deliğin fark edilmesiyle hareketlendik.

Polise ve eski eserler dairesine bildirilerek ve gerekli tedbirler alınarak, devletin ilgili birimleri bugün (dün) buraya geldi. Yol sıkıştırma esnasında silindirin basıncından dolayı açılan bu deliğin içinde bir şeyler olduğunu anladık. Zaten bölge arkeolojik açıdan zengin bir bölge olduğu için ne olabileceğini tahmin ettik ve gereken birimleri harekete geçirdik. Çalışmalar yarın sabah başlayacak, olay yeri Demirhan Polis Karakolu tarafından emniyet altına alındı. Olay dün akşamüzeri çıktı ve o saatten beridir de orada polis beklemededir. Kazı çalışmaları eski eserler tarafından yarın (bugün) başlayacak. Değirmenlik belediyesi de bu duruma destek gösterecek. Mağaranın derinliklerine girilecek. Yakınında mağara olduğu için bunun da muhtemelen oraya bağlantısı olduğu düşünülüyor.

Yaklaşık üç metre civarında derinlikte, otuz santim genişliğinde olan bu delikten neler çıkacağı merak konusu.