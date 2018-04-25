KALAVAÇ’TA BİR GIBRIZLI ETKİNLİĞİ

Zekai Altan

Panayırlar çok eskiden beri vardır. Unutulmayan panayırlar da hep konuşulur. Günümüzde panayırlar şekil değiştirdi. Panayır yerine Festival sözcüğü kullanılarak yapılmaya başlandı. Daha sonraları da bu sözcük de değişikliğe uğratılarak “Eko” adı altında yapılmaya başlandı. Tabii toplum bilir bilmez hiçbirşey ifade etmez. Amaç kalabalık yaratmak ve köye ekonomik katkı sağlamak. Köyü tanıtmak. Bu tür etkinliklerin yapılması önemli. Belirttiğimiz gibi köye ve bölgeye ekonomik katkı yanında tanıtımını sağlıyor. Bu tür etkinlikler olumlu. Ancak dikkat çekilecek bir nokta vardır. Özellikle “Eko” sözcüğü bir festival sözcüğü değildir. Bir etkinlik sözcüğü değildir. Ekolojik yaşamın yürütüldüğü evre ve doğa ilşkisi içerisinde yaşamın geleneksel kültüre, kültür mirasına ve çevre-doğa-kültür ve insan ilşkisine bağlı bir yaşamdır. Yani sürdürülebilir bir yaşamdır. Bu ilişkiler bütünü içerisinde olmayan bir yaşamda “Eko” sözcüğünün kullanılması biraz abes kaçar ve gülünç olur. Bu güzel etkinliklere “Eko” sözcüğü yerine o köyün veya bölgenin en önemli ürününün adının verilmesi daha doğru olur ve hedefine ulaşır. Enginar festivali, patates veya ağrelli festivali gibi isimler kullanılıyor, bu da çok şık olur. Ve yerinde kullanılır. Çünkü bu ürünler ile o köy veya bölge öne çıkar ve ürün ile tanıtımı sağlanır. Yerel kültürün, yaşamın yansıtıldığı ve sürdürülebilirliğini sağlayan bir etkinlik de Kalavaç köyünde yapılıyor. Bu yıl 7.si yapıldı. Gıbrızlı Kültür ve Sanat Etkinliği adı ile. Doğru bir isim ve doğru bir tanıtım. Yalnızca Kalavaç köyünün değil, Kıbrıs’ın (Gıbrıs’ın) genelini kucaklayan bir isim ile düzenlenmektedir. Etkinliğin başını çeken dostum muhtar Ömer Meraklı. Kendisini tebrik etmek gerekir. Vizyonu, koyduğu emeği ve özelde Kalavaç, genelde de Kıbrıs kültürünün ve ürünlerinin tanıtılması konusundaki çabaları ile ilgili...

NELER BULURSUNUZ!

Eşim ve Almanya’dan misafirlerimiz ile kısa bir tur yaptık. Köyün girişinden yamaca kadar yayılan köy dokusu içerisinde ahtapot kolları gibi yayılan stantlar. Sizi yürüyerek sergilenen el sanatlarını izlemeye ve satın almaya yönlendirir. Bu yürüyüş güzergâhı içerisinde köyün mimarisini ve dokusunu da solursunuz. Etkinliğin en önemli kısmı ise lezzetler. Yöresel lezzetler... Gatmerden tutun da kebap çeşitlerine, bide içerisinde ciğer, kuru yemişler, pastelli, bulgur köftesi, tatlılardan göbekay, lokma, sütlübörek ve pademli Kıbrıs dondurmasına kadar birçok yiyecek satılıyor ve tatılıyor. Köy ekmeği, zeytinlisi... Kıbrıs’ın geleneksel lezzetleri sergilenip satılıyor ve tattırılıyor. Günün sonunda da köye ekonomik bir katkı ve bir de köyün tanıtımı sağlanıyor. Bu görüntüleri görmek gerekir. Köy insanının bu güzel etkinlikteki yüzlerini görmek ve onların yüzündeki mutluluğu da okumak gerekir. Güler yüzlü ve köylerini kendi ürünleri ile tanıtmanın gururunu yaşıyorlar. Gerçekten onurlu bir hizmet. Hep birlikte ve el ele çalışıp yapıyorlar. Paylaşım içerisnde. Kalacvaç köyü muhtarı ve insanları ile bu haklı gururu yaşıyorlar. Kalavaç köyü doğru bir isim ile etkinliğini yapıyor. İyi ki Eko sözcüğünü kullanmadı. Bu yönde de dostum muhtar Ömer Merak’lıyı, Belediyeyi ve katkı koyanları kutlamak gerekir. Bu etkinliği unutmayın ve her yıl katılmayı ihmal etmeyin.