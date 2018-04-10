Kalas kırıldı, 2 metre yükseklikten düştü!
Doğancı'da yapımı devam eden bir inşaatta, Mehmet Tabak, kalasın kırılması sonucu iki metre yükseklikten düşerek yaralandı.
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Doğancı'da dün saat 15.00 sıralarında iş kazası meydana geldi. Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanı ve Koruluğu içerisinde yapımı devam eden havuz inşaatında iskele üzerinde çalışan Mehmet Tabak (E-60), kalasın kırılması sonucu iki metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Olayda sol ayak bileği kırılan Mehmet Tabak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Etiketler : iş kazası, mehmet tabak
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