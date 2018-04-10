Kalas kırıldı, 2 metre yükseklikten düştü!

Doğancı'da dün saat 15.00 sıralarında iş kazası meydana geldi. Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanı ve Koruluğu içerisinde yapımı devam eden havuz inşaatında iskele üzerinde çalışan Mehmet Tabak (E-60), kalasın kırılması sonucu iki metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olayda sol ayak bileği kırılan Mehmet Tabak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

foto arşiv