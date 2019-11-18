Kalacak yeri olmadan yaşıyor

Ülkemizde kalacak yeri olmayan çalışma izinli zanlı Ü.K. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can olguları aktardı. Polis, 16 Kasım tarihinde saat 09.00 sıralarında Lefkoşa'da Okullaryolu Sokak içerisinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Lefkoşa'da sakin 25 yaşındaki Ü.K.’nın yapılan kimlik kontrolünde KKTC 'de yasal statüde bulunmasına rağmen herhangi bir ikametgâhının olmadığı ve herhangi bir iş ile uğraşmadığının tespit edildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını belirterek, söz konusu çalışma iznini nasıl aldığının araştırılacağını ve işlemlerinin yapılması için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.