Kahve kültürü Arasta’da dumanlandı

Sosyal ortamların vazgeçilmezi olan kahve yüzyıllardır kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Kahve sadece bir içecek değil, önemli günlerin anların tanığı, sohbetlerin vazgeçilmezi.

Kahvenin pişirilmesi, sunumu, bardağı hepsi ayrı bir ritüel.

Eski yıllarda kumda pişirilerek zevkle içilen Türk Kahvesi, teknolojinin gelişmesi ile birlikte unutulmaya yüz tuttu.

Lefkoşa’nın unutulmuş sokaklarından biri olan Arasta’da şirin bir mekân olan “Kumda kahve” ye gidenler eski kültürü yaşıyor.

Arasta sokaklarında nostalji

Yıllar önce Türkiye’den ülkeye gelen Şevket Sarıhan, Arasta’yı yeniden canlandırmak adına güzel bir yatırım yaptı. Lefkoşa’da Arasta sokaklarına yeniden hayat vermek isteyen Şevket Sarıhan, “Kumda kahve” adıyla her yaşın rahatlıkla girebileceği şirin mekân açtı.

Sarıhan mekânına uğrayan ve kumda pişirilmiş kahve içmeyi özleyenlere damak zevklerine uygun Türk kahve kültürünü yaşamalarını sağlıyor. Mekâna gelenler 1970’li yılların plakları eşliğinde, hem özlediği tat kahveyi içiyor hem de eskiyi yâd ediyor.

“Teknoloji geleneği kurtardı”

Türk kahve kültürünün yeniden canlandığını ifade eden Sarıhan, "Teknolojinin gelişmesiyle birçok kültürel unsurumuz ortadan kalkmaya yüz tutmuştu. Sıcak içecek grupları içerisinde de tek tip üretimle yapımı kolaylaşan ancak önemli bir kültürün yok olmasına neden olan Türk kahve kültürünün yeniden canlanması ve yeni nesillere doğru aktarılması, cezve içerisinde kumda pişirilmiş kahve ile yeniden hayat buldu. Bu kez teknoloji geleneklerimizi kurtardı" dedi.

Yeni nesil kumda kahveyi sevdi

Kumda kahvenin, şu ana kadar gördüğü kahve teknolojilerinden en iyisi olduğunu belirten Sarıhan, "Çünkü geleneklerimize göre kahve eskiden çok kısık ateşte, külde hazırlanıyordu ve hazırlanması zaman aldığı için kullanımı azalmıştı. Yeni nesil bilmiyor bu yöntemle hazırlanan kahveyi ve dolayısıyla da lezzetini. Kahveler, köpüksüz ve eski tadından uzak olarak hazırlanıp tüketilir oldu. Bu Osmanlı'dan gelen bir gelenek olduğu için mekâna gelen özellikle gençler çok beğeniyorlar" diye konuştu.



İnsanların ilgisinden memnun

Dört yıl önce “Kumda kahve” isimli iş yerini Arasta’da açan Şevket Sarıhan, insanların yoğun ilgisinden oldukça memnun. Ülkede yaşanan salgın nedeniyle bir takım önlemlerle iş yerini yeniden düzenleyen Sarıhan, huzur ve sessizliği arayan birçok insanı ağırlamaktan oldukça memnun.