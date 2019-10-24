Kahvaltı öncesi spor 2 kat daha fazla yağ yakıyor

İngiltere'de obez erkekler üzerinde yapılan araştırma, kahvaltı öncesi spor yapanların egzersiz sırasında 2 kat fazla yağ yaktığını ve kan şekeri seviyesini daha iyi kontrol ettiğini ortaya koydu.

Bath ve Birmingham üniversitelerinden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, 6 hafta boyunca 30 obez veya aşırı kilolu erkekten bir kısmı kahvaltı öncesi, bir kısmı da sonrası aynı yoğunlukta egzersiz yaptı. Kontrol grubundakiler ise sadece kahvaltı yaptı. Tüm katılımcılar aynı besinleri aldı.

Araştırma sonunda, kahvaltı öncesi egzersiz yapanların, kahvaltı sonrası egzersiz yapanlara göre 2 kat daha fazla yağ yaktığı görüldü.

Bilim insanları, sabah aç olarak egzersiz yapanların insülin seviyesinin daha düşük olması nedeniyle yağ dokuları ve kaslarındaki yağlardan daha fazla kullandığını belirtti.

Bath Üniversitesi Sağlık Bölümü'nden Doktor Javier Gonzalez, "Kahvaltıdan önce egzersiz yapanların sonra yapanlara göre 2 kat yağ yaktığını keşfettik. Ayrıca kilo kayıplarında bir farklılık gözlemesek de genel sağlıklarını önemli ölçüde iyileştirdiğini gözlemledik." dedi.

Araştırmanın bulgularının, insanların yeme zamanını değiştirerek sağlıklarına önemli ve pozitif katkılar sağlayabileceğini gösterdiğini aktaran Gonzalez, kahvaltı öncesi egzersiz yapanların vücutlarının insüline daha iyi cevap verdiğini aktardı.

Öte yandan, 6 haftalık araştırma sonrası, egzersizi tokken yapanların insüline cevapları, egzersiz yapmayan kontrol grubuyla aynı oldu.