CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli “Covid 19’a karşı en ön cephede savaşan kahramanları korumak zorundayız” uyarısında bulundu, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını korumaya yönelik adımlar atması gerektiğini belirtti. İncirli “Sağlık Bakanlığı kritik koruyucu malzeme teminini sürekli ve öncelikli yapmalı, kaynak oluşturmalıdır. Bu süreçte tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi eksiksiz yapılmalıdır” dedi.

İşte İncirli’nin açıklaması:

Covid salgınının hızla yayıldığı İtalya ve İspanya gibi ülkelerden sonra Türkiye’den de sağlık çalışanlarının hastalık nedeniyle hayatlarını kaybettikleri haberleri gelmeye başladı. Covid 19’a karşı en ön cephede savaşan kahramanları korumak zorundayız.

Yorulmak bilmeden, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanmalarını önleyen koruyucu ekipman eksikliği asla yaşanmamalıdır. Sağlık Bakanlığı kritik koruyucu malzeme teminini sürekli ve öncelikli yapmalı, kaynak oluşturmalıdır. Bu süreçte tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi eksiksiz yapılmalıdır.

Covid’e karşı en kırılgan durumda olan ileri yaştaki insanlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı korumak zorundayız.

Covid mücadelesinde yaşamlarını kaybeden hekimlerin, hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının anıları önünde saygıyla eğilir, dünyanın her yerinde bu savaşı sürdüren tüm sağlık çalışanlarını selamlarım.

Dizdarlı: "Canavarla savaşan bu şövalyeleri arkadan hançerliyorsunuz"

Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı da aynı soruna işaret etti, Türkiye’den kötü haberler geldiğine dikkati çekti, “(Türkiye’de) Altı yüzün üzerinde sağlık çalışanı hastalığa yakalandı. İşin kötüsü ülkenin sembol isimleri tek tek kaybediliyor. Bir günde en azından benim bildiğim, işittiğim 3 sembol kıymetli hocamızı da kaybettik” dedi.

Türkiye’den kötü haberler geliyor. Sağlık bakanı açıkladı. Altı yüzün üzerinde sağlık çalışanı hastalığa yakalandı. İşin kötüsü ülkenin sembol isimleri tek tek kaybediliyor. Bir günde en azından benim bildiğim, işittiğim 3 sembol kıymetli hocamızı da kaybettik. Onlarca sağlık çalışan ı da hocalarımızla birlikte göçtü. Bu değerlerin kaybolduğunu öğrenmek moral bozucu olmakla birlikte öğretileri bu kavgada yoldaşımız olmalıdır.

Bizim ülkemizdeki sağlık çalışanları da bu öğretiler doğrultusunda aileleri ile helalleşip görevlerine katılmışlardır. Peki ama siz ne yapıyorsunuz? Sizin için görünmeyen canavarla savaşan bu şövalyeleri arkadan hançerliyorsunuz.

Yeter be artık. Tamam hükümetiniz alamıyor kararı. Bari siz laf anlayın . Çıkmayın sokağa. 15 gün sokağa çıkmamakla ölmezsiniz be yahu!