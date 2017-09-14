City Mall’da kan bağışı etkinliği gerçekleşecek

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 16 Eylül Cumartesi günü Mağusa Devlet Hastanesi ve Kızılayı işbirliğinde Kan Bağışı Etkinliği düzenleyecek.

Kan Bağışı Etkinliği, “Kahraman Olmak Aslında Çok Kolay... Çünkü Kan Vermek Hayat Kurtarır!” sloganı ile gerçekleşecek.

16 Eylül Cumartesi günü 15:00 – 19:00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığına hibe edilen KKTC Kızılayı Kan Bağış Otobüsü, City Mall ön otoparkında olacak. Kan vermek isteyen kişiler Kan Bağış Otobüsü’nde, profesyonel ekip eşliğinde kan bağışlayabilecekler.

Etkinlikte, kan vermek isteyen kişilere Gazimağusa Devlet Hastanesi sağlık ekipleri tarafından testler yapılacak ve kan vermeye uygun bulunan kişilerden kan alınacak. Toplanan kanlar başta thalassemia hastaları olmak üzere hayati ihtiyacı olan bir çok kişiye bağışlanmak ve umut olmak için Kıbrıs Kan Bankası’na gönderilecek.

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ikinci kez gerçekleşen Kan Bağışı Etkinliği ile ihtiyacı olan bir çok kişiye yaşam umudu yaratmanın yanında, kan verme konusunda halkı daha da bilinçlendirmek amaçlanıyor.

Her kan bağışı etkinliğinde, bir öncekinden daha bilinçli bireylerle daha fazla sayıda ünite kan toplanacağına olan inançlarını dile getiren City Mall yönetimi, ilerleyen günlerde de benzer sosyal yardımlaşma etkinliklerine yer vermeye devam edeceklerini belirtti.