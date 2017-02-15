Kahraman: “Doğru işler yaptık”

Hüseyin KIRAL

Geçtiğimiz sezonun şampiyon takımı Mağusa Türk Gücü (MTG), yeni sezonda yaşadığı sorunlar nedeni ile ilk yarının sonunda birçok yıldız oyuncusunu başka takımlara verirken, takımın başına getirilen teknik direktör Kılıç Ali Kahraman ile ikinci yarı ligde oynadığı üç maçı da kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kılıç Ali Kahraman yönetiminde oluşturulan mütevazı oyuncu kadrosu ile ikinci devrenin ilk maçında GAÜ Çetinkaya’yı mağlup ederken, ikinci maçta ligde kendisi gibi zor günler geçiren Mormenekşe’yi yendi. Geçtiğimiz hafta ise ligin güçlü takımlarından Cihangir’i mağlup eden MTG’de teknik adam Kılıç Ali Kahraman, “Demek ki şu ana kadar doğru işler yaptık” dedi.

“Takım olmak için çalışıyoruz”

Kılıç Ali Kahraman, “Ligde kazanırken, kupada kaybettik, ancak buna fazla üzülmüş değilim. Çünkü asıl hedefimiz olan ligde tutunmak. Bu yüzden ligde oynayacağımız maçlar bizim için önemlidir.” dedi. Kahraman, “Geçtiğimiz sezon MTG bir yıldızlar topluluğuydu, ancak şimdi giden 9 oyuncumuzun yerine gelenlerle mütevazı bir takım oluşturduğumuza inanıyorum.” dedi. Oluşan bu takımla Süper Lig’e tutunmak için göreve geldiğini kaydeden Kahraman, “İlk günden itibaren gerek mental, gerek fiziki olarak çok çalışıyoruz ve çalışmalarımız bu şekilde devam edecek” dedi.

“Ultra Crows taraftar grubunu yanımızda henüz göremedim”

Başkan Şükrü Şemmedi ile birlikte yönetim kurulunun takıma gerekli desteği vermeye çalıştıklarını belirten MTG Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman, “MTG’nin taraftar grubu olan Ultra Crows grubunu henüz yanımızda görmedik, bundan sonraki süreçte netice ne olursa olsun Ultra Crows’u yanımızda görmek isteriz.” dedi. Takım olabilmek için birlik beraberliğin şart olduğunun ve bu işin bir ekip işi olduğunun altını çizen MTG teknik direktörü, “Sporcu, antrenör ve yönetim ile birlik taraftarla bütünleştiğiniz zaman takım olur ve bazı şeyler başarılır. Biz de durum şimdilik bir tek taraftar grubumuz yanımızda değil, onları da maçlarımızda gördüğümüz zaman bu işi başaracağımıza inanıyorum.” dedi.

“BÜY deplasmanı en zor deplasman maçımız olacak”

İlk üç haftada elde ettiği başarıda oyuncularının payının çok yüksek olduğunu belirten Kılıç Ali Kahraman, “Demek ki hafta içinde yaptığımız çalışmalar sonunda oyuncularımıza bir şeyler verebiliyoruz. Çünkü biz tüm maçlarımıza aynı ciddiyetle ve aynı hassasiyetle hazırlanmaya çalışıyoruz.” dedi. Hafta sonu oynayacakları Baf Ülkü Yurdu maçına da aynı ciddiyetle ve aynı hassasiyetle hazırlanacaklarını belirten Kılıç Ali Kahraman, “Baf Ülkü Yurdu maçı bizim için çok zor bir deplasman, son iki maçını kazanmış, geçtiğimiz hafta derbiden galip ayrılarak motivasyonunu yükseltmiş ve gerçekten sahada iyi koşan, mücadele eden bir takımla oynayacağız. Elimizden geleni yaparak sahadan puan veya puanlarla alarak Mağusa’ya dönmek istiyoruz.” dedi.