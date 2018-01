Kahir Ekseriyet: Ah Hüseyin! Vah Hüseyin!

Kahir Ekseriyet!

Kahrolasıca…

Her ülkede, her kurumda ve her ortamda var olan ezici çoğunluğa tekabül eder.

Aristo’da bir keresinde mutluluğu arayan üç yaşam biçiminden bahsetmiş.

Haz ülküsü etrafında şekillenen hedonistik hayatlar. Gücün yönetimine, şan ve unvana adanmış siyasi hayatlar. Doğruluğun ve bilgeliğin peşinde giden düşünürlerin hayatları.

Freud birincisi, Adler ikincisi, Jung da üçüncüsü üzerine kendi teorilerini yazıp çizmişler.

İnsanların kahir ekseriyeti haz, güç ve şandan vazgeçecek değil elbet!

Ah Hüseyin! Vah Hüseyin!

Hayatta tatmin olup mutlu olmayı hedonizmden ve kuvvet sahibi olmaktan geçtiğini sanacaktır elbet!

Başka bir tarihte, başka bir dilde, başka bir ülkede başka bir sen olarak da dünyaya gelmiş olsan da karşına yine çıkacak olan şeydir kahir ekseriyet! Din, dil, ırk, ideoloji, sınıf, cinsiyet gibi bir ayrımı yoktur, bu anlayışın.

Kahir ekseriyet…Herkesin dışarıda bakıp gördüğü ancak kendisinde görmek istemediği karanlığın aynasıdır!

Kolay yoldan köşeyi dönmek neden başarı değil de ayıp sayılsın? Maaşından fazla fiyata kat gıravat takım giymek neden bizlere yakışmasın? Mesarya’da kesilen trafik cezaları seni sakın yıldırmasın!

Ah Hüseyin! Vah Hüseyin! Nerden durup düşünecen şimdi eninde sonunda hepimizi bekleyen korkunç eceli…Bir bir parçalanıp yok olacak sen dediğin vucüdun şekli şemaili!

Nedir yani iktidarı, muhalefeti, koalisyoncusu boykotçusu hiç hayatlarında yalan söylemediler mi? “Biraccık yalandan kim öldü?” deyip hiç kendi kafalarını kuma gömmediler mi? Kendi kendilerini kandırmaya devam edebilmek için karşı tarafı suçlayıp çamur atmaya devam etmediler mi? “Herkes yapar da! Ben niçin yapmayım?” diyerek kendi kendilerini aklamaya yeltenmediler mi? “Birine zarar vermedik ya!” deyip yola devam etmediler mi?

Vergi kaçıranlar, kazanmak için başkasının sırtına basanlar veya birbirlerini aldatanlar yaptıkları şeyleri rasyonelleştirmek, aklamak ve haklı çıkarmak için kendi kendilerine de aynı cümleleri söylemediler mi?

Ah Hüseyin! Vah Hüseyin! Seni insanlık dışı göstererek, en uç noktada olduğun sanrısına kapılarak gündelik hayatta kendi kendimize söylediğimiz yalanların ve yaptığımız ufak çaplı hatirigoz yolsuzlukların dışsallaştırmasına izin vermemek lazım! Kahir ekseriyetin bizi bizden saklaması için yaptığı oyuna düşmemek lazım!

Kahir ekseriyet! Başka bir tarihte, başka bir dilde, başka bir ülkede başka bir sen olarak da dünyaya gelsen karşımıza çıkacak olan şey! Herkesin dışarıda bakıp gördüğü lakin kendisinde görmek istemediği karanlığın ta kendisi!

Ne yani? Solcusun, sağcısının, milliyetçisinin, İslamcısının, İdeolojilisinin ideolojisizin hem mağduru hem de mağruru oynadığı bu diyarlarda bir tek sen mi sorumluluk üstlenecektin?

“Evet yanlış yaptım bedelini ödemeye hazırım” mı deyecektin? Neden insanların kendi yanlışlarını ve yalanlarını kabul etmek yerine karşı tarafa çamur atıp haklı çıkmaya çalıştığı üzerine kafa yorup tekamül mü edecektin?

Ah Hüseyin! Vah Hüseyin!

Kralı boşver; sana bir şey olmasın! Bırak kahir ekseriyet çıplak kalsın!

Kahir ekseriyet sıradan ve kolaydır. Baheneleri ise her daim dünden hazırdır.

Seçimler her 4-5 senede bir olup biter. Biri kaybeder, diğeri kazanır. Esas mesele, gündelik hayatta da kahir ekseriyet aleyhine seçim yapmaktır!

Aksi takdirde, herhangi birinin veya partinin hükümetteyken kalıcı bir fark ve dönüşüm yaratması imkansızdır!