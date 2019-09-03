Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarını eleştirdi. Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'ya destek çıkarak "Bizim statüko yıkıldığında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, kazanacağımız bir dünya var ama sizin kağıttan kaleleriniz eriyecek, hamasetiniz çürüyecek…" açıklamasını yaptı.

Harmancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

“Sn. Cumhurbaşkanımızı az çok tanıdığımı düşünürüm, öyle çok beylik laflar etmeye gerek yok bu düzeni değiştirmek için kendi toplumunun çıkarlarını koruyarak süreçleri nereye götürebiliyorsa sonuna kadar götürdü, bundan sonra da kendi halkının kendi toplumunun çıkarlarını ve karşı tarafın hasassiyetlerini göz ardı etmeden mücadelesine sonuna kadar devam edecek, statükonun kalelerini zorlamaya devam edecek.

Bizim statüko yıkıldığında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, kazanacağımız bir dünya var ama sizin kağıttan kaleleriniz eriyecek, hamasetiniz çürüyecek…

Dikkat edin karşınızda imaj makerların dizayn ettiği biri yok, gücünü ve duruşunu halkının onuru ile bütünleştiren bir toplum lideri var.”