Kadri "Emirnamelerden kurtulmak gerek

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Girne-Çatalköy İmar Planı’yla ilgili, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası, Yerbilim Mühendisleri Odası ve Girne İnisiyatifi temsilcileriyle toplantı yaptı.

Kadri, “Tüm bölgelerin ivedilikle emirnamelerden kurtulup birer imar planı ve ülkesel fizik planıyla bütünleşmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Bakanlıkta yer alan toplantının başında basına açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, görüşecekleri konular hakkında bilgi verdi.

Kadri, kısa sürede çağrısına cevap verip toplantıya katılanlara teşekkür ederek, önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Şehir Planlama Dairesi’nin de İçişleri Bakanlığı’na bağlandığını anımsattı.

Şehir Planlama Dairesi’nin katılımıyla, imar planları, ülkesel fizik planı gibi başlıklarda yapılacak görevlerin bakanlığına geldiğini söyleyen Kadri, sivil toplum örgütlerinin ve odaların bu konularda çok önemli katkıları olduğunu belirtti.

Kadri, özellikle imar planlarının bölgesel kalkınma, ekonomik rekabet edilebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Tüm bölgelerin ivedilikle emirnamelerden kurtulup birer imar planı ve ülkesel fizik planıyla bütünleşmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Bu adımların kalıcı olabilmesi için devletin kurumlarıyla birlikte ortak çalışmalar yapılması gerektiğine işaret eden Kadri, bugün bitmiş olan Girne-Çatalköy İmar Planıyla ilgili bilgi aldıklarını “her ne kadar Birleşik Kurul’dan geçmiş olsa da” bunu yayınlama görevinin de kendisinin olduğunu ve öncesinde fikir alışverişi yaparak görüş almak istediğini belirtti.