Kadir Kaba: İlk fotoğraf makinem ile hayatım değişti

(Eskiden fotoğrafçı idim. Fotoğraf sanatçısıyım, Kıbrıs Türk fotoğraf tarihi üzerine araştırmalar yapmakta ve bu konuda kitaplar ve makaleler yayınlamaktayım. Bunları para kazanmak için yapmıyorum. Emekliyim.)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tutkulu

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sanat Tarihçi olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Toplumsal ahlak yitimi.

Kayıtsız kalamadığım şey… Ahlaksızlık

En büyük pişmanlığım… Gerçek anlamda bir pişmanlık yaşadığımı söyleyemem.

En büyük sevincim… Başarı

Hayatımın dönüm noktası… İlk fotoğraf makinesi

Beni en çok etkileyen yazar… Mehmet Ergüven

Başucumdaki kitap… Fotoğraf tarihi kitapları

En keyif aldığım müzik… Arabesk hariç her türlü müzik.

En son izlediğim film… Tohum

Kendim için son aldığım şey… Fotoğraf makinesi

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz hiç bir şeyin dolabımda yeri yok.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Selam, merhaba, günaydın

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ne yalan söyleyim, kendimden memnunum.

Kendimde beğendiğim özellik… Sevgi.

Olmasa da olur… Kapitalist

Olmazsa olmaz… Sevgi

En iyi yaptığım yemek… Et yemekleri.

Hayalimdeki dünya… Komünist dünya.

Aşk benim için… Sevginin şahikası.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Fidel Castro.

Görmek istediğim yer… Küba

Mutlaka yapmak istediğim… Küçük otantik bir köyde yaşamak.

Son olarak söylemek istediklerim… Bu güne kadar kirlenmedim, ölünceye kadar da kirlenmemek.

Kadir Kaba fotoğraf Erol Onur