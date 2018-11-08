Kadir Kaba: İlk fotoğraf makinem ile hayatım değişti
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Eskiden fotoğrafçı idim. Fotoğraf sanatçısıyım, Kıbrıs Türk fotoğraf tarihi üzerine araştırmalar yapmakta ve bu konuda kitaplar ve makaleler yayınlamaktayım. Bunları para kazanmak için yapmıyorum. Emekliyim.)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tutkulu
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sanat Tarihçi olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Toplumsal ahlak yitimi.
Kayıtsız kalamadığım şey… Ahlaksızlık
En büyük pişmanlığım… Gerçek anlamda bir pişmanlık yaşadığımı söyleyemem.
En büyük sevincim… Başarı
Hayatımın dönüm noktası… İlk fotoğraf makinesi
Beni en çok etkileyen yazar… Mehmet Ergüven
Başucumdaki kitap… Fotoğraf tarihi kitapları
En keyif aldığım müzik… Arabesk hariç her türlü müzik.
En son izlediğim film… Tohum
Kendim için son aldığım şey… Fotoğraf makinesi
Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz hiç bir şeyin dolabımda yeri yok.
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Selam, merhaba, günaydın
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ne yalan söyleyim, kendimden memnunum.
Kendimde beğendiğim özellik… Sevgi.
Olmasa da olur… Kapitalist
Olmazsa olmaz… Sevgi
En iyi yaptığım yemek… Et yemekleri.
Hayalimdeki dünya… Komünist dünya.
Aşk benim için… Sevginin şahikası.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Fidel Castro.
Görmek istediğim yer… Küba
Mutlaka yapmak istediğim… Küçük otantik bir köyde yaşamak.
Son olarak söylemek istediklerim… Bu güne kadar kirlenmedim, ölünceye kadar da kirlenmemek.
Kadir Kaba fotoğraf Erol Onur