Kadınların ‘Süper’i belli oluyor
Voleybolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor. Pazartesi günü oynanan erkekler karşılaşmasının ardından kadınlar mücadelesi bu akşam oynanacak.
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Voleybolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor. Pazartesi günü oynanan erkekler karşılaşmasının ardından kadınlar mücadelesi bu akşam oynanacak. Lig şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Rauf Raif Denktaş Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi’nin karşı karşıya geleceği Kadınlar Süper Kupa karşılaşması Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.
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Etiketler : Voleybol, kadınlar, Çamlıkspor, YDÜ, Süper Kupa
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