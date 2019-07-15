Kadınların saçını kesen saldırgan yakalandı

Paralimni’de ikamet eden 23 yaşındaki Mısırlı bir gencin, kadınlara saldırarak saçlarını kestiği için Kıbrıs polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, gencin 2017 yılından beri birçok kadına saldırarak makasla saçlarını kestiğini ve geçen gün gece yarısı, polis tarafından yakalanarak tutuklandığını yazdı.

Haberde, şahsın tasarrufunda 30 santimlik makas bulunurken, şahsın tecavüzi alet bulundurmaktan tutuklandığı ve mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.