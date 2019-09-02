“Kadınların isteyip başaramayacağı bir şey yok”

Dila ŞİMŞEK

Mağaza işletmecisi Emine Şahelveri, yurtdışından seçtiği özel tasarım kıyafetleri ülkeye getiriyor. Bir mağazada satış elemanı olarak çalışırken, işletmenin kapanacak olması haberiyle şok olan Şahelveri, işletmeyi nasıl devraldığını ve yaşadıklarını anlatıyor.

Satış elemanı olarak çalıştığı mağazanın kapanacağını son dakikada öğrenerek büyük üzüntü yaşadığını kaydeden Şahelveri, ‘yarım saatlik bir kararla’ büyük bir sorumluluk alarak mağazayı devralmaya karar vermiş.

Sonrasında da Dereboyu üzerinde ikinci mağazası olan ‘ev butiği’ konseptiyle Emine Hale mağazasını açmış.

“İşverenim mağazanın kapatılacağını, benim de işime son vermek zorunda olduklarını söyledi”

2015 yılında, satış elemanı olarak çalıştığı mağazanın kapanacağını öğrendiğini belirten Şaheleveri, “Bir gün kendi mağazamın olacağını, bu mesleği yapacağımı hiç düşünmemiştim. Bir çocuk giyim mağazasında çalışıyordum. Sıradan bir günün sonunda, işverenim mağazanın kapatılacağını, benim de işime son vermek zorunda olduklarını söyledi. Bunu son dakika öğrenmenin ve bir anda ‘işsiz’ kalmanın şokunu yaşadım. Aynı zamanda da büyük bir mutsuzluk içindeydim. Çünkü mağazaya, kendi işletmemmişçesine emek vermiştim. Ne yapacağım diye düşünürken, mağazayı devredip devretmeyeceklerini sordum. Onlar da, bir alıcı bulamadıklarını söyledi…” diye anlatmaya başlıyor.

Bunun üzerine çok riskli bir karar alarak mağazayı devralmaya karar verdiğini kaydeden Şahelveri, “Mağazayı devralabilmek için arabamı sattım, borca girdim, çok büyük mali yatırımlar yaptım. İnsanlar hikayemi dinlerken ‘mali durumu iyiydi ki mağazayı devraldı’ diye düşünüyor, ancak ben gecemi gündüzüme katarak, borçlar içinde, bu dükkanı ayakta tutmak için çalıştım. Eşim tabii ki destek oldu, ama insanların düşündüğü gibi babamın veya eşimin katkısıyla değil, kendim emek vererek yaptım her şeyi. Kadınlar asla ‘yapamam’ diye düşünmesin. Bizlerin isteyip de yapamayacağı şey yok” diyor.

Öyle ki, Şahelveri, çocuklarını bile az görmeye başladığını, birlikte geçirecekleri özel anları kaçırmak zorunda kaldığını söylüyor.

“Yurtdışındaki bazı mağazaları örnek alarak 5 ay önce bu mağazayı açtım”

Gönyeli’deki mağazasını iyi duruma getirdikten sonra, Kıbrıs’ta pek alışılmamış bir konsepti benimseyerek, ‘ev butiği, moda evi’ tarzında bir mağaza açmış. Bu mağaza, sıradan bir daire görünümünde, ‘özel tasarım’ kıyafetlere yer veriyor… “Yurtdışındaki bazı mağazaları örnek alarak 5 ay önce bu mağazayı açtım. Prensip olarak ürünleri sadece bir adet olarak getiriyorum. Aynı zamanda ülkemizde akşam 8 ile gece 12 arası çalışan bir butik yok. Çalışan kadınların da zaman ayırıp gelebilmesini istediğim için böyle bir karar verdim. Akşamları ailemle birlikte burada oluyoruz” diye konuşuyor.

“En büyük hayalim, çocuklarımın da moda ile ilgilenmesi…”

Şahelveri, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bunu hiç yoktan başarabilmek için çok çalıştım, çok emek verdim. Kendi özel zamanımdan fedakarlıklarla, gece yarılarına kadar uyanık kalarak yaptım… İç dizaynıyla, kıyafetlerin seçimiyle tek tek ben ilgilendim. En büyük hayalim, çocuklarımın da moda ile ilgilenmesi, bu mağazaları birlikte işletmek, hatta moda tasarımı okuyarak kendilerini geliştirmeleri… Bunu görebilmeyi çok istiyorum”