Kadınlarda Çamlık – LAÜ finali

Voleybolda bu yıl 7’ncisi düzenlenen Rauf Raif Denktaş Kupası’nda kadınlar finalinin adı Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor – Lefke Avrupa Üniversitesi oldu. Atatürk Spor Salonu’nda dün oynanan ilk yarı finalde Çamlık Spor rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-0 mağlup ederek ilk finalist oldu. Bu karşılaşmanın ardından oynanan diğer yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-0 yenen LAÜ, finalde Çamlık Spor’un rakibi oldu. Kupada erkekler yarı final maçları Cuma günü oynanacak. Final maçları ise 20 Şubat Salı günü yapılacak.