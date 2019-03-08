KADINLAR YÜRÜDÜ
Kadın Eğitimi Kolektifi, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, BES, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, KTÖS, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu’nun ortak organizasyonuyla ‘8 Mart Yürüyüşü’ gerçekleştirdi.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlar sokağa indi, tek yürek oldu, ‘kamusal kreş, her bölgeye sığınma evi, özel sektörde sendikalaşma’ çağrısını haykırdı.
Kadın Eğitimi Kolektifi, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, BES, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, KTÖS, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu’nun ortak organizasyonuyla ‘8 Mart Yürüyüşü’ gerçekleşti.
Yürüyüş Citroen ışıklarında başladı…
Örgütler tarafından yürüyüş, saat 17.30’da, Dereboyu Citroen Işıkları’ndan başladı.
Yürüyüş Meclis önünde tamamlandı.
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