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Kadınlar yıllar sonra sahne alıyor

Kadınlar yıllar sonra sahne alıyor

Basketbolda büyük kadınlar ligi uzun bir aradan sonra bu akşam başlayacak

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Kadınlarda uzun yıllardır oynanmayan büyükler ligi bu akşam başlıyor. Altı takımın mücadele vereceği ligde bu akşam Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Soyer Spor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Kadınlar liginde ilk hafta programı şöyle:

 

BUGÜN

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Soyer Spor (19.00)

 

CUMA

E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – Gönyeli Spor Kulübü (20.00)

 

CUMARTESİ

RA25 Spor Salonu: YDÜ – Koopspor (18.00)

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