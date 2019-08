“Kadınlar otomobillerle de oynayabilir”

Devrim DEMİR

"Elinin hamuruyla erkek işine karışma!"

"Kadın dediğin oturur evinde; çocuğuna bakar, kocasıyla ilgilenir."

ve niceleri...

Günlük hayatta bu ve bunlar gibi birçok cinsiyetçi tavır ile karşılaşıyoruz. Kadınların evde oturması gerektiğini düşünenlere inat, erkek mesleklerini başarıyla sürdüren kadınlarımızdan bir olan 45 yaşındaki 1 çocuk annesi Elvan Yetken erkeklerin yaptığı bir işi yapıyor, üstelik gece gündüz göz ardı etmeden.

Girne’de ‘Rent a car’ şirketinde çalışan Yetken, geçirdiği 24 saati ‘adres kıbrıs’ için paylaştı.

Yoğun bir tempo gerektiren, dışarıdan gözüktüğü gibi kolay bir iş olmayan bu meslekte her gün onlarca insanla muhatap olan, gerektiğinde arabaların makineleri ile uğraşan Yetken, 24 saatin kendine yetmediğini anlattı.

“Ben de isterim sabah uyanıp kuaföre gitmeyi”

Bir çocuk annesi 45 yaşındaki Elvan Yetken, herkesin yatağında uyuduğu saatlerde uyandırılarak gözünü poliste veya kaza yerinde açtığını anlatıyor. Esas mesleği muhasebecilik olan, ancak her zaman hayatta zoru seçtiğini anlatan Yetken, yaptığı işi çok sevdiğini ancak bazen bir kadın için en zor kısımları da nasıl yendiğini anlattı.

“Kızım 24 yaşında bu yüzden sabah kahvaltı derdim, çocuğu okula götürüp hazırlama derdim olmaz. Yaptığım iş nedeniyle, sabah yatakta biraz tembellik yapayım, sonra kuaföre gidip masa başında oturayım lüksüm hiç yok. Ben de isterim kuaföre gidip sonra işime gitmeyi ama ben çoğu zaman gözümü makinistte açıyorum. Kiralık araba şirketi olduğu için her türlü sorunla, müşterinin sorularına cevap vermek adına telefon 24 saat hep yanı başınızda. Eve geldim, telefonumu kapatıp dinleneyim düşüncesi aklının ucundan geçemez.”

“Gece yatağımdan uyanıp soluğu poliste alıyorum”

İş saatleri belli olmayan, her an her yerde kiraladığı bir aracın sıkıntısı veya müşterinin sorununu çözmek için yollarda olan Elvan Yetken, “Gece yarısı bir telefonla uyanıp soluğu poliste de alabiliyorum. Bir kaza veya herhangi bir sıkıntı anında polis tarafından 24 saat açık olan telefondan anında bana iletişim sağlanabiliyor. Herkes evinde yatağında uyurken veya hafta sonu eşi ile çocuğu ile kahvaltıdayken ben çalışıyorum. Hafta içi bir gün izin yapıyorum ama 24 saat bana yetmiyor. Erkek işi gibi görülen bu işi severek yapsam da bazen oldukça yıpratıcı olduğunu nefes alabildiğimi hissettiğim an anlıyorum” dedi.

“Erkekler olmadan kadınlar bu işi yapabiliyor”

Sabah güne erken başlayıp günü bitiremeyen emekçi kadınlardan sadece biri olan Elvan Yetken, ofise gelen müşterilere sadece araba kiralamıyor. Arabaların her türlü sorunları ile de ayrı ayrı ilgilenen, makinesinden, yağına, klimasına kadar bakan Yetken, “Erkekler olmadan kadınlar bu işi yapabiliyor. Bir kadın, mutfakta, bulaşıkta ne kadar başarılı ise erkeklerin yaptığı işte de başarılı olur. Benim 24 saatim yok, nerede ne zaman olacağım belli değil ve 24 saatimde bunu yaptım diyebileceğim bir gün yok.”

“Kadınlar otomobillerle oynayabilir”

Günümüzde birçok kadının benzin istasyonuna bile gitmeye çekindiğini ifade eden Yetken, “Yıllardır erkeklerin yaptığı bir işi yapıyorum. Bir arabanın lastiği patladığı zaman değiştirebilirim, müşteriye kiraladığım bir arabanın tüm kontrollerini yapıyorum. Servise giden bir araba teslime gelince müşteriye verilmeden önce, yine kontrollerimden geçiyor. Kadınlar otomobillerle oynayabilir, bunu bu meslekte öğrendim” dedi.

Yetken: “Bazen yemek yemediğimi yatağa yatınca hatırlıyorum”

Oldukça yoğun bir tempoda çalışan, özellikle yaz dönemi nefes almayı unutan Yerken, “Bazen güne öyle bir başlıyorum ki ne zaman uyandım, saat nasıl bu kadar geçti diye kendimi sorguluyorum. ”Ne kadar yapabilir ki” gibi bir ön yargı söz konusu. Erkeklerin fiziksel olarak gücünü kabul etsek de sadece kas gücünün yeterli olmadığını unutmamak gerekir. Biz kadınlar saat göz ardı etmeksizin her türlü işi yapabiliriz. Bazen gün o kadar yoğun ki yemek yemediğimi, yatağa yatınca hatırlıyorum” dedi.