Kadınlar Ligi’nde heyecan başlıyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Ligi’nin fikstür çekimi dün Ahmed Sami Topcan Salonu’nda yapıldı. 2 gruptan oluşan lig 7 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

7 Nisan’da top başı yapacaklar

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Ligi’nde mücadele başlıyor. Takımlar, ilk maçlarına 7 Nisan Cumartesi günü çıkacak. 2 gruptan oluşan ligde şu takımlar yer alıyor A Grubu; Çanakkale, Dumlupınar, Geçitkale ve Mağusa Spor Akademisi B Grubu; Merit Alsancak Yeşilova, Akdeniz Kadınlar Birliği, Göçmenköy ve Mesarya.

Maden: “Bu birliktelik bizim için memnuniyet verici”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak birçok sosyal sorumluluk projesi ve birçok sportif etkinliği desteklediklerini söyledi. Maden, kadınlar ligine bu yıl sponsor olduklarını ve bu birlikteliğin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Maden, Kuzey Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak bu tür faaliyetlerin içerisinde her zaman bulunduklarını ve bu sayede birçok genci spora kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Harun Maden son olarak, 7 Nisan’da başlayacak ligin tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kamalı: “Bir kadın milli takımı kurabiliriz”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkan Vekili Orçun Kamalı da kısa bir konuşma yaptı. Kamalı, oyuncuların lig boyunca Fair – play çerçevesi içerisinde oynamasını istedi. Kamalı konuşmasında, kadın milli takımı kurabilme şansının olduğunu ve yetkililerin bu konuyu değerlendireceğini dile getirerek, karşılaşmaların CONIFA tarafından takip edilebileceğini aktardı. Orçun Kamalı, milli takımın kurulmasıyla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlara katılma şanslarının bulunduğunu da altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türkcell Kadınlar Ligi’nin ilk hafta programı şu şekilde;

A Grubu

Çanakkale – Mağusa Spor Akademisi

Dumlupınar – Geçitkale

B Grubu

Merit A. Yeşilova – Göçmenköy

Akdeniz Spor Birliği - Mesarya