Kadınlar haklarını bu eğitimde öğrendi

CTP Kadın Örgütü ve Parti Eğitim Merkezi (PEMER), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ortak eğitim düzenledi.



“Bizim Haklarımız” isimli eğitim atölyesi, KTÖS lokalinde gerçekleştirildi. Üye ve sempatizanların katıldığı eğitimde, CTP hükümeti döneminde geçen Aile Yasası sayesinde kazanılan haklar, Avukat Deniz Düzgün tarafından aktarılırken, Avukat Fezile Osum doğurganlık hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ile ilgili bilgi verdi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, eğitimin sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.



CTP Kadın Örgütü Başkanı Çelen Özkaynak, aynı eğitimin tüm bölgelerde yapılması için girişim başlatacaklarını, kadınların haklarını öğrenme ve hakları için mücadele etmeleri için her zaman dayanışma içinde olacaklarını vurguladı.



