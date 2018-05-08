Kadınlar Güzelyurt’ta coşacak

Hüseyin KIRAL

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Federasyon Kupası kura çekimi Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği merkez binasında gerçekleşti. Yapılan kura çekimi sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koop Spor, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile de Soyer Spor eşleşti. Tüm karşılaşmalar Güzelyurt Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalarda ilk maçar 10 Mayıs Perşembe saat 18.00’de Yakın Doğu Üniversitesi ile Koop Spor, saat 20.00’de Girne Amerikan Üniversitesi ile Soyer Spor arasında oynanacak. Oynanacak olan maçların ardından finale yükselen takımlar 12 Mayıs Cumartesi günü sat 17.00’de kupanın sahibi olmak için mücadele edecekler.

Sütçü: “Annelere armağan olsun”

Kadınlar Federasyon Kupası kura çekiminde hazır bulunan KKTC Basketbol Federasyon Başkanı Ahmet Sütçü ile Commercial Insurance Basketbol Kadınlar Ligi sponsoru, Commercial İnsurance müdürü Bahire Veysi kura çekimi öncesi yaptıkları konuşmada öncelikle basketbolun kazanmasını temenni ettiler. Federasyon Başkanı Sütçü, kupa tarihlerinin anneler günü haftasına denk geldiğini ve kupayı anneler günü konsepti olarak oynanacağının altını çizdi. Sütçü, federasyon olarak özel bir organizasyon içerinde olduklarını ve anneler gününden bir gün önce oynanacak olan final karşılaşmasına basketbola emeği geçen tüm eski basketbolcu anneleri görmek istediklerini belirtti.