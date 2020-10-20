Kadınlar Derinya barikatına yürüyecek

Kıbrıs’ın güneyinde kadınlar, 25 Ekim Pazar günü saat 15.00’te, Derinya barikatında eylem düzenleyecek.

Etkinliğin sloganının “Kadınlar Yeniden Birleşme-Geri Dönüş-Barış İstiyor” olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, güneyde, kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılması planlarına tepki gösteren kadın örgütleri, sendikal örgütler, sosyal platformlar ve diğer kişilerin, önümüzdeki Pazar günü Derinya barikatında “büyük bir anti-işgal etkinliği” düzenleyeceklerini bildirdi.